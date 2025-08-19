S&P: Σταθερή η πιστοληπτική ικανότητα «AA+» των ΗΠΑ

Η S&P Global επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα «AA+» των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα αντισταθμίσουν το δημοσιονομικό πλήγμα από το πρόσφατο νομοσχέδιο για τη μείωση των φόρων και τις δαπάνες.

Ο Τραμπ υπέγραψε το τεράστιο πακέτο μέτρων για τη μείωση των φόρων και τις δαπάνες, γνωστό ως «One Big Beautiful Bill Act», το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο. Το νομοσχέδιο, το οποίο προέβλεπε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, κατέστησε, επίσης, μόνιμες τις φορολογικές μειώσεις του Τραμπ για το 2017.

«Εν μέσω της αύξησης των πραγματικών δασμολογικών συντελεστών, αναμένουμε ότι τα σημαντικά έσοδα από τους δασμούς θα αντισταθμίσουν γενικά τα ασθενέστερα δημοσιονομικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την πρόσφατη δημοσιονομική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει τόσο μειώσεις όσο και αυξήσεις των φόρων και των δαπανών», ανέφερε η S&P σε δήλωσή της.

«Προς το παρόν, φαίνεται ότι τα σημαντικά έσοδα από δασμούς έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν τα στοιχεία της πρόσφατης δημοσιονομικής νομοθεσίας που αυξάνουν το έλλειμμα», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν αύξηση 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις εισπράξεις τελωνειακών δασμών από τους δασμούς του Τραμπ τον Ιούλιο, αλλά το δημοσιονομικό έλλειμμα της κυβέρνησης αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% τον ίδιο μήνα, φτάνοντας τα 291 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η S&P δήλωσε ότι οι προοπτικές για την αξιολόγηση των ΗΠΑ παραμένουν σταθερές. Ο οίκος αξιολόγησης ανέμενε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, την οποία ο Τραμπ έχει συχνά επικρίνει για την αργή μείωση των επιτοκίων, «θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μείωσης του εγχώριου πληθωρισμού και της αντιμετώπισης των ευπαθειών των χρηματοπιστωτικών αγορών».

Προβλέπει ότι το γενικό δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας θα ανέλθει κατά μέσο όρο στο 6,0% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2025-2028, από 7,5% το 2024 και από 9,8% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο 2020-2023.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Moody's υποβάθμισε την αξιολόγηση του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ το Μάιο, επικαλούμενη την αύξηση του χρέους.