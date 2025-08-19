Η Ρωσία δεν έθεσε ποτέ ως στόχο την κατάληψη της Κριμαίας, του Ντονμπάς ή της «Νοβορωσίας», καθώς ο κύριος στόχος ήταν η προστασία του ρωσικού λαού, δήλωσε την Τρίτη (20/8) ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Σημείωσε, παρ' όλα αυτά, ότι συχνά οι εδαφικές αλλαγές είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη συμφωνιών.

«Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ποτέ δεν μιλήσαμε για κατάληψη οποιωνδήποτε εδαφών. Ούτε η Κριμαία, ούτε το Ντονμπάς, ούτε η "Νοβορωσία" ως εδάφη ήταν ποτέ ο στόχος μας», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του ρωσική τηλεόραση.

«Ο στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε τον λαό, το ρωσικό λαό, που ζούσε σε αυτές τις περιοχές για αιώνες, που ανακάλυψε αυτές τις περιοχές, που έχυσε το αίμα του για αυτές τόσο στην Κριμαία όσο και στο Ντονμπάς, που ίδρυσε πόλεις – την Οδησσό, το Νικολάεφ και πολλές άλλες, καθώς και λιμάνια, εργοστάσια και βιομηχανίες», δήλωσε.

Ο Λαβρόφ δήλωσε, ακόμη, πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είτε αυτές περιλαμβάνουν διμερή είτε τριμερή σχήματα. «Ο πρόεδρος το έχει επαναλάβει πολλές φορές», είπε, «το σημείο-κλειδί είναι αυτά τα σχήματα να μην επιδιώκονται για χάρη των μέσων ενημέρωσης ή των βραδινών τηλεοπτικών δελτίων».

Σχολιάζοντας, δε, την τοποθέτηση Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι αν ο Ουκρανός πρόεδρος θέλει πράγματι να τηρεί το Σύνταγμα της χώρας του, θα πρέπει να ξεκινήσει με τα πρώτα άρθρα του, τα οποία εγγυώνται τα δικαιώματα του ρωσόφωνου πληθυσμού.

«Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην Ουάσινγκτον, είπε: «Θα ήμουν έτοιμος να διαπραγματευτώ, αλλά δεν θα συζητήσω για κανένα έδαφος, επειδή το Σύνταγμα δεν μου το επιτρέπει», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, σημείωνοντας ότι παρόλο που έχουν θεσπιστεί νόμοι που απαγορεύουν τη ρωσική γλώσσα σε διάφορους τομείς, το Σύνταγμα της Ουκρανίας εξακολουθεί να υποχρεώνει το κράτος να προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα των Ρώσων και άλλων εθνικών μειονοτήτων. «Αν πραγματικά ενδιαφέρεται για το Σύνταγμά του, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα άρθρα του, όπου κατοχυρώνεται αυτή η υποχρέωση», προσέθεσε ο Λαβρόφ.

Ακόμη, αναφερόμενος στις διεθνείς πιέσεις και τη διαμεσολάβηση για τον τερματισμό του πολέμου, προσέθεσε: «Οποιεσδήποτε επαφές περιλαμβάνουν ηγέτες χωρών πρέπει να έχουν προετοιμασθεί με τη μεγαλύτερη επιμέλεια», ενώ τόνισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για την ειρήνευση στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας.