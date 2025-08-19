ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρώπη 2025: Καλοκαίρι-ρεκόρ σε πυρκαγιές - Άνω των 8.900 τ.χλμ. οι καμένες εκτάσεις
Περιβάλλον
15:28 - 19 Αυγ 2025

Ευρώπη 2025: Καλοκαίρι-ρεκόρ σε πυρκαγιές - Άνω των 8.900 τ.χλμ. οι καμένες εκτάσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρώπη βιώνει το πιο καταστροφικό καλοκαίρι πυρκαγιών των τελευταίων περίπου 20 ετών, με δορυφορικά στοιχεία του προγράμματος Copernicus να δείχνουν πως έχουν καεί 8.948 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός της ΕΕ το 2025. Τέσσερις μεγάλες θερμικές εξάρσεις, σε συνδυασμό με ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, μετέτρεψαν την ήπειρο σε πραγματική «πυριτιδαποθήκη».  

Η Ισπανία στη δίνη της κρίσης

Στην Ισπανία έχει καεί έκταση άνω των 3.482 τετρ. χλμ — η χειρότερη από το 2006 — αναγκάζοντας περισσότερους από 31.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην κατάσβεση συμμετέχουν και δυνάμεις από τη Φινλανδία και τη Σλοβακία, στη μεγαλύτερη διεθνή κινητοποίηση βοήθειας που έχει δει η χώρα. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 31 συλλήψεις για εμπρησμό. Παρά τη μείωση της θερμοκρασίας μετά από ένα 16ήμερο καύσωνα, οι μισές επαρχίες της χώρας παραμένουν σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Πρωτοφανής καταστροφή στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία κάηκαν ήδη 2.162 τετρ. χλμ — επίσης ρεκόρ από το 2006 — με τη φωτιά στην Τράνκοζο να μαίνεται για πάνω από επτά ημέρες και να προβλέπεται ως η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο χαρακτήρισε την κατάσταση «πόλεμο που πρέπει να κερδηθεί», αλλά δέχθηκε έντονη πολιτική κριτική τόσο για καθυστερημένη ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, όσο και για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του στην περιοχή του Αλγκάρβε πριν ακυρώσει τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο ακροδεξιός ηγέτης Αντρέ Βεντούρα ζήτησε την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών Μαρία Λουθία Αμαράλ.

Κλιματική αλλαγή και πολιτικές εντάσεις

Ερευνητές προειδοποιούν πως η υπερθέρμανση του πλανήτη κάνει τα καλοκαίρια στην Ευρώπη όλο και πιο ξηρά, θερμά και επικίνδυνα — η ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο. Οι πυρκαγιές αποτελούν πλέον καυτό πολιτικό ζήτημα, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, όπου ακόμη είναι νωπές οι μνήμες από τη φονική πυρκαγιά του 2017 με πάνω από 100 θανάτους. Φέτος, πολλές απ’ αυτές τις φωτιές καίνε ξανά τις ίδιες πληγείσες περιοχές, αναβιώνοντας τον εφιάλτη του παρελθόντος.


Έκταση καμένων περιοχών το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του EFFIS.
Οι χρωματιστές κουκκίδες υποδηλώνουν τα εξής: Κίτρινο: έως 100 εκτάρια. Πορτοκαλί: έως 500 εκτάρια. Ροζ: έως 1.000 εκτάρια. Κόκκινο: έως 5.000 εκτάρια. Μωβ: πάνω από 5.000 εκτάρια

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 19:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών
Αναλύσεις

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών

Νέος οδικός χάρτης για την ευρωπαϊκή «ενεργειακή άμυνα»: Πώς θα πέσουν οι τιμές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νέος οδικός χάρτης για την ευρωπαϊκή «ενεργειακή άμυνα»: Πώς θα πέσουν οι τιμές

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για νέες συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας εν μέσω μεταβαλλόμενων ισορροπιών
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για νέες συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας εν μέσω μεταβαλλόμενων ισορροπιών

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ