Ευρώπη 2025: Καλοκαίρι-ρεκόρ σε πυρκαγιές - Άνω των 8.900 τ.χλμ. οι καμένες εκτάσεις

Η Ευρώπη βιώνει το πιο καταστροφικό καλοκαίρι πυρκαγιών των τελευταίων περίπου 20 ετών, με δορυφορικά στοιχεία του προγράμματος Copernicus να δείχνουν πως έχουν καεί 8.948 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός της ΕΕ το 2025. Τέσσερις μεγάλες θερμικές εξάρσεις, σε συνδυασμό με ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, μετέτρεψαν την ήπειρο σε πραγματική «πυριτιδαποθήκη».

Η Ισπανία στη δίνη της κρίσης

Στην Ισπανία έχει καεί έκταση άνω των 3.482 τετρ. χλμ — η χειρότερη από το 2006 — αναγκάζοντας περισσότερους από 31.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην κατάσβεση συμμετέχουν και δυνάμεις από τη Φινλανδία και τη Σλοβακία, στη μεγαλύτερη διεθνή κινητοποίηση βοήθειας που έχει δει η χώρα. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 31 συλλήψεις για εμπρησμό. Παρά τη μείωση της θερμοκρασίας μετά από ένα 16ήμερο καύσωνα, οι μισές επαρχίες της χώρας παραμένουν σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Πρωτοφανής καταστροφή στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία κάηκαν ήδη 2.162 τετρ. χλμ — επίσης ρεκόρ από το 2006 — με τη φωτιά στην Τράνκοζο να μαίνεται για πάνω από επτά ημέρες και να προβλέπεται ως η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο χαρακτήρισε την κατάσταση «πόλεμο που πρέπει να κερδηθεί», αλλά δέχθηκε έντονη πολιτική κριτική τόσο για καθυστερημένη ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, όσο και για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του στην περιοχή του Αλγκάρβε πριν ακυρώσει τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο ακροδεξιός ηγέτης Αντρέ Βεντούρα ζήτησε την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών Μαρία Λουθία Αμαράλ.

Κλιματική αλλαγή και πολιτικές εντάσεις

Ερευνητές προειδοποιούν πως η υπερθέρμανση του πλανήτη κάνει τα καλοκαίρια στην Ευρώπη όλο και πιο ξηρά, θερμά και επικίνδυνα — η ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο. Οι πυρκαγιές αποτελούν πλέον καυτό πολιτικό ζήτημα, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, όπου ακόμη είναι νωπές οι μνήμες από τη φονική πυρκαγιά του 2017 με πάνω από 100 θανάτους. Φέτος, πολλές απ’ αυτές τις φωτιές καίνε ξανά τις ίδιες πληγείσες περιοχές, αναβιώνοντας τον εφιάλτη του παρελθόντος.



Έκταση καμένων περιοχών το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του EFFIS.

Οι χρωματιστές κουκκίδες υποδηλώνουν τα εξής: Κίτρινο: έως 100 εκτάρια. Πορτοκαλί: έως 500 εκτάρια. Ροζ: έως 1.000 εκτάρια. Κόκκινο: έως 5.000 εκτάρια. Μωβ: πάνω από 5.000 εκτάρια