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Τραμπ: Θα δούμε αν ο Πούτιν θέλει συμφωνία – Να είναι ευέλικτος ο Ζελένσκι
Ειδήσεις
16:22 - 19 Αυγ 2025

Τραμπ: Θα δούμε αν ο Πούτιν θέλει συμφωνία – Να είναι ευέλικτος ο Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη (19/8) άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Βλαντιμίρ Πούτιν να μην επιθυμεί τελικά την επίτευξη συμφωνίας, απορρίπτοντας παράλληλα την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος σχεδίου παροχής εγγυήσεων ασφαλείας — χωρίς όμως να αποκλείει τη δυνατότητα παροχής αεροπορικής υποστήριξης.      

Παρ' όλα αυτά, εξέφρασε την ελπίδα του ότι και οι δύο πλευρές θα δείξουν διάθεση συμβιβασμού στις διαπραγματεύσεις, ενώ υπεραμύνθηκε των καλών σχέσεων που διατηρεί με τον Ρώσο ομόλογό του, λέγοντας ότι αυτές είναι «καλό πράγμα».

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε αρχικά για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την προηγούμενη ημέρα, έπειτα από συζητήσεις που είχε στον Λευκό Οίκο. Εξήγησε, μάλιστα, και για ποιο λόγο δεν τηλεφώνησε στον Πούτιν μπροστά στους Ευρωπαίους, λέγοντας: «Δεν το έκανα μπροστά τους, σκέφτηκα ότι θα ήταν ασέβεια προς τον Πρόεδρο Πούτιν. Ο Πούτιν δεν θα μιλούσε με τους ανθρώπους από την Ευρώπη».

Αναφερόμενος στις ειρηνευτικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημείωσε: «Δεν θέλω να χάσω χρόνο. Θέλω να τελειώσω τον πόλεμο» και παρότι εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Ρώσος Πούτιν θα προχωρήσει στον τερματισμό του πολέμου, παραδέχτηκε ότι είναι πιθανό ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει κάνει συμφωνία.

«Θα καταλάβουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε.

«Ελπίζω η στάση του να είναι σωστή», δήλωσε ακόμη, διευκρινίζοντας όμως πως «αν όχι, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα». Στην συνέχεια, βέβαια, προσέθεσε πως κατά την κρίση του, ο Πούτιν «δεν αποτελεί πρόβλημα», αφού «έχει κουραστεί» από τον πόλεμο. «Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί. Νομίζω ότι όλοι τους έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε.

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι περιμένει να «πράξει το αναγκαίο», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως είναι κρίσιμο να επιδείξει ευελιξία στη διαπραγμάτευση.

Ο Τραμπ επισήμανε, ακόμη, ότι δεν θεωρεί ρεαλιστικό οι δύο ηγέτες να γίνουν ποτέ «στενοί φίλοι», αλλά κατέληξε λέγοντας ότι «εκείνοι είναι που πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις».

Όχι σε αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατηγορηματικός: «Δεν πρόκειται να σταλούν Αμερικανοί στρατιώτες σε ουκρανικό έδαφος. Σας διαβεβαιώ και είμαι πρόεδρος», προσθέτοντας: «Απλώς προσπαθώ να σταματήσω τον θάνατο ανθρώπων».

Παράλληλα, πετώντας το «μπαλάκι» στην Ευρώπη, είπε ότι άλλες χώρες εμφανίζονται πρόθυμες να προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση. Τα ευρωπαϊκά έθνη θα είναι αυτά που «θα τις προετοιμάσουν», είπε, αναφερόμενος στις εγγυήσεις ασφαλείας και προσέθεσε: «Θέλουν να έχουν στρατεύματα επί τόπου (...) Δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα».

Αναφερόμενος στις συναντήσεις που είχε την προηγούμενη ημέρα με ξένους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι πρόκειται για «καλούς ανθρώπους» που «επιθυμούν να τελειώσει ο πόλεμος». Όπως εξήγησε, για την Ευρώπη η σύγκρουση είναι άμεση απειλή, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες «μεσολαβεί ένας ωκεανός», γεγονός που, όπως είπε, «τους κάνει να βλέπουν το ζήτημα διαφορετικά».

«Όταν πρόκειται για θέματα ασφάλειας, εκείνοι είναι έτοιμοι να στείλουν στρατεύματα», υπογράμμισε και διευκρίνισε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία σε ζητήματα ασφάλειας, για παράδειγμα με αεροπορική υποστήριξη, αλλά τόνισε πως η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποτελέσει τη βασική εγγύηση ασφαλείας της χώρας.

Το μέλλον της Ουκρανίας

Σε ερώτηση για το αν συζητήθηκε στον Λευκό Οίκο, παρουσία και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών, ο Τραμπ απάντησε ότι «η Ουκρανία θα ξαναβρεί τη ζωή της» και «θα ανακτήσει πολλά εδάφη».

Παράλληλα, ωστόσο, επισήμανε: «Πρόκειται για πόλεμο και η Ρωσία παραμένει μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη… είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε όχι».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 17:56
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