ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία – Υπό εξέταση αμερικανική διοίκηση και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων
Ειδήσεις
18:23 - 21 Αυγ 2025

Reuters: Σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία – Υπό εξέταση αμερικανική διοίκηση και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έτοιμο φέρεται να είναι το σχέδιο που έχουν εκπονήσει ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες, αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ουκρανία, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι στρατιωτικές επιλογές που εξετάζονται πρόκειται να παρουσιαστούν στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των χωρών που συμμετέχουν στις σχετικές διαπραγματεύσεις και πιθανώς θα αναλάβουν ρόλο στην εφαρμογή των εγγυήσεων.

«Αυτές οι επιλογές θα παρουσιαστούν στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας κάθε χώρας για να ληφθούν υπόψη στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες», ανέφερε ο αμερικανικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των εξελίξεων, μία από τις προτάσεις περιλαμβάνει την αποστολή ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο αυτών των δυνάμεων.

Όσον αφορά την αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως η αποστολή επιπλέον συστημάτων αεράμυνας ή ακόμη και η επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με συμμετοχή αμερικανικών μαχητικών.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές συναντήσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους είχαν διάρκεια από την Τρίτη (19/8) μέχρι και σήμερα, Πέμπτη (21/8) στην Ουάσιγκτον και ακολούθησαν τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας (18/8), κατά την οποία η υπόσχεση του Τραμπ για εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο ανανέωσε τις ελπίδες της Ουκρανίας, χωρίς, ωστόσο, να αποτελεί και την απάντηση για όλα τα ανοιχτά ερωτήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές εκτιμούν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να καθοριστεί τι θα ήταν στρατιωτικά εφικτό και αποδεκτό από το Κρεμλίνο. Ένα πιθανό σενάριο, όπως είχε διαφανεί και τις προηγούμενες ημέρες, είναι η αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία υπό την ευθύνη των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Ωστόσο, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει αποκλείσει τη συμμετοχή στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο Τραμπ, από τη μεριά του, έχει αποκλείσει δημόσια την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αφήνοντας όμως ανοιχτό ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ μέσω αεροπορικής υποστήριξης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή περισσότερων συστημάτων αεράμυνας και πιθανή επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με μαχητικά των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Σταρμερ, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων μετά το τέλος του πολέμου, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δηλώνει, επίσης, ανοιχτός στη συμμετοχή της χώρας του.

Ωστόσο, Γερμανοί αξιωματικοί του στρατού προειδοποιούν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, καθώς μια ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία θα απαιτούσε την ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 18:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής πάνω στις... δάφνες της εντυπωσιακής ανόδου +42% το 2025
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής πάνω στις... δάφνες της εντυπωσιακής ανόδου +42% το 2025

Διάσωση 65 μεταναστών νότια της Γαύδου
Ειδήσεις

Διάσωση 65 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο - «Οδηγός» η μεταποίηση
Επιχειρήσεις

Ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο - «Οδηγός» η μεταποίηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT
Νομίσματα

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών
Ειδήσεις

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα
Ειδήσεις

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:31

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:26

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:31

Εκλογές Αρμενία: Θετική αποτίμηση από διεθνείς παρατηρητές – Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες από Ρωσία

Πολιτική
08/06/2026 - 17:22

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Θεόφιλο Γ: «Υπόθεση του Ελληνισμού» η προστασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Πολιτική
08/06/2026 - 17:20

Ανδρουλάκης: Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην κοινωνική κατοικία

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 17:06

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 16:52

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:45

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για Μουντιάλ: Ένας στους τέσσερις αγώνες θα διεξαχθεί σε συνθήκες ακραίας ζέστης

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 16:12

AEGEAN: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ισλανδίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού με την Icelandair

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ