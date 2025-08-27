ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση στη Γαλλία: Το 63% των πολιτών επιθυμεί τη διεξαγωγή εκλογών
Ειδήσεις
11:21 - 27 Αυγ 2025

Δημοσκόπηση στη Γαλλία: Το 63% των πολιτών επιθυμεί τη διεξαγωγή εκλογών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμεί τη διάλυση του κοινοβουλίου της χώρας και τη διεξαγωγή νέων εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop για το τηλεοπτικό κανάλι LCI την Τετάρτη (27/8).

Η δημοσκόπηση του Ifop διεξήχθη σε 1.000 άτομα και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26 Αυγούστου.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού φαίνεται όλο και πιο πιθανό να ανατραπεί τον επόμενο μήνα, αφού τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης που ο Μπαϊρού ανακοίνωσε για τις 8 Σεπτεμβρίου, λόγω των σχεδίων του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό. Η πολιτική αβεβαιότητα έχει πλήξει τις γαλλικές μετοχές και ομόλογα αυτή την εβδομάδα.

Οποιαδήποτε απόφαση για τη διάλυση του κοινοβουλίου πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και η δημοσκόπηση του Ifop έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο Μακρόν δεν θα διαλύσει το κοινοβούλιο.

Η εναλλακτική λύση του Μακρόν στη διάλυση του κοινοβουλίου, σε περίπτωση που ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν η συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 11:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μικρή ανάκαμψη των ευρωπαϊκών μετοχών εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Nvidia
Χρηματιστήρια

Μικρή ανάκαμψη των ευρωπαϊκών μετοχών εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Nvidia

Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ.Α.Μ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προϋπολογισμού €186,7 εκατ.
Οικονομία

Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ.Α.Μ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προϋπολογισμού €186,7 εκατ.

Καφούνης: Πλήρως κοστολογημένο υπόμνημα της ΕΣΕΕ ενόψει ΔΕΘ για ανάπτυξη, απασχόληση και επιχειρηματικό περιβάλλον
ΕΜΠΟΡΙΟ

Καφούνης: Πλήρως κοστολογημένο υπόμνημα της ΕΣΕΕ ενόψει ΔΕΘ για ανάπτυξη, απασχόληση και επιχειρηματικό περιβάλλον

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων
Ειδήσεις

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του
Ειδήσεις

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7
Ειδήσεις

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ