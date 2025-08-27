Δημοσκόπηση στη Γαλλία: Το 63% των πολιτών επιθυμεί τη διεξαγωγή εκλογών

Περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμεί τη διάλυση του κοινοβουλίου της χώρας και τη διεξαγωγή νέων εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop για το τηλεοπτικό κανάλι LCI την Τετάρτη (27/8).

Η δημοσκόπηση του Ifop διεξήχθη σε 1.000 άτομα και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26 Αυγούστου.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού φαίνεται όλο και πιο πιθανό να ανατραπεί τον επόμενο μήνα, αφού τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης που ο Μπαϊρού ανακοίνωσε για τις 8 Σεπτεμβρίου, λόγω των σχεδίων του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό. Η πολιτική αβεβαιότητα έχει πλήξει τις γαλλικές μετοχές και ομόλογα αυτή την εβδομάδα.

Οποιαδήποτε απόφαση για τη διάλυση του κοινοβουλίου πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και η δημοσκόπηση του Ifop έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο Μακρόν δεν θα διαλύσει το κοινοβούλιο.

Η εναλλακτική λύση του Μακρόν στη διάλυση του κοινοβουλίου, σε περίπτωση που ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν η συγκρότηση νέας κυβέρνησης.