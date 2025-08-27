Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στη Μινεάπολις: Τρεις νεκροί - Ανάμεσά τους ο δράστης και δύο παιδιά

Τουλάχιστον δύο παιδιά, 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με την αστυνομία, σε μια «εσκεμμένη πράξη βίας». Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει και τρίτος νεκρός που είναι ο δράστης της επίθεσης, ενώ 17 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην εκκλησία Annunciation Church, όπου έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες.

Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη γύρω στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα (16:30 ώρα Ελλάδας), έπειτα από κλήση για πυροβολισμούς εντός του ναού. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και ένα καθολικό σχολείο.

Ο δράστης πλησίασε το σχολείο απ’ έξω, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και άρχισε «να πυροβολεί με ένα τουφέκι μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν «προς τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πυροβολώντας μέσα από τα παράθυρα. Πέτυχε παιδιά και πιστούς που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο», πρόσθεσε.

Συνολικά, οι τραυματίες φτάνουν τους 17, με τους 14 εξ αυτών να είναι παιδιά. Τα δύο απο αυτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος θεωρείται νεκρός, σύμφωνα με τον Ο'Χάρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης φέρεται να ήταν ηλικίας 20 ετών πιθανόν με ψυχολογικά προβλήματα.