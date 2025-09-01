Σεισμός 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν – Πάνω από 800 νεκροί και 2.800 τραυματίες

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 2.800 έχουν τραυματιστεί, έπειτα από ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ που έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής. Με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τα ερείπια σε απομακρυσμένα, δύσβατα χωριά, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι ακόμη βαρύτερος.

Πιο αναλυτικά, τα συγκλονιστικά δεδομένα επαληθεύουν τους χειρότερους φόβους των αφγανικών αρχών: ο ισχυρός σεισμός των 6,0 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε τη νύχτα της Κυριακής την επαρχία Κουνάρ, στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, προκάλεσε τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές – περισσότερους από 800 νεκρούς και πάνω από 2.800 τραυματίες έως τώρα, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις εκπροσώπου των Ταλιμπάν.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στις ορεινές περιοχές κοντά στην Τζαλαλαμπάντ, περίπου 140 χλμ. από την Καμπούλ. Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής – ορεινό ανάγλυφο και περιορισμένες επικοινωνίες – δυσχεραίνει σημαντικά τις διασώσεις.

ویډیو: د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او ژوبل شوي کسان د هوا له لارې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لېږدول کیږي.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/MQNdoLyJw6 — TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025

Άμαχοι μέσα στα ερειπωμένα σπίτια, χωριά κατακρημνισμένα, κατολισθήσεις που έχουν κλείσει τους δρόμους: η κατάσταση είναι δραματική.

Το Υπουργείο Άμυνας απέστειλε 30 γιατρούς και 800 κιλά ιατροφαρμακευτικού υλικού στην περιοχή, ενώ ο ηγέτης των Ταλιμπάν, μουλάς Νουρουντίν Τουράμπ, βρέθηκε επί τόπου για να συντονίσει τις επιχειρήσεις βοήθειας.

A 6.3 magnitude earthquake strikes eastern Afghanistan followed by 4 other earthquakes between 5 to 6. Hundreds of casualties reported in Kunar & Nangarhar. Prayers for our Afghan brothers and sisters. pic.twitter.com/O9OJe2ndOt — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 1, 2025

Διασώστες, εθελοντές αλλά και κάτοικοι σκάβουν με γυμνά χέρια, υπό δύσκολες συνθήκες, φέρνοντας στο φως τραυματίες και θύματα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί όσο αποκαλύπτονται πιο απομακρυσμένα χωριά.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bakhtar αναφέρει ότι οι διασώστες πετούν θύματα και τραυματίες με αεροσκάφη — άλλες αναφορές μιλούν για σχεδόν 40 πτήσεις διάσωσης μέχρι στιγμής. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ανθρωπιστική τραγωδία: ήδη καταγράφονται σοβαρές υλικές καταστροφές, ενώ οι πρόσφατες πλημμύρες επιδείνωσαν την ευαισθησία της περιοχής.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε πολύ μικρό βάθος (μόλις 8–10 χλμ.) ενισχύοντας την καταστροφική ισχύ του και επιτείνοντας τον απολογισμό της τραγωδίας.