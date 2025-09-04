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Τραμπ: Θα πετύχουμε ειρήνη Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι
Ειδήσεις
09:30 - 04 Σεπ 2025

Τραμπ: Θα πετύχουμε ειρήνη Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένος στην επιδίωξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά την αβεβαιότητα γύρω από την προοπτική κατ’ ιδίαν συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS News την Πέμπτη (4/9).  

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και το συζητώ με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο CBS News την Τετάρτη. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Αλλά κάτι θα συμβεί. Θα το πετύχουμε».

Επιπλέον, ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Πολωνό πρόεδρο Κ. Ναβρότσκι, στο Οβάλ Γραφείο, δεσμεύτηκε να στείλει περισσότερα στρατεύματα στην Πολωνία, εφόσον το ζητήσει η Βαρσοβία.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα στις επόμενες μέρες, έπειτα από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα με τον Πούτιν τον Αύγουστο, η οποία δεν έφερε αποτέλεσμα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι την Πέμπτη αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ζελένσκι.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι, εφόσον ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεφθεί τη Μόσχα, αλλά οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να οδηγήσει σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε την πρόταση της Μόσχας ως τόπο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης.

Δυσαρέσκεια Τραμπ για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι είναι δυσαρεστημένος με τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Ειλικρινά, νόμιζα πως το ζήτημα της Ρωσίας θα ήταν από τα πιο εύκολα σε σχέση με άλλα που έχω επιλύσει, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι κάποια άλλα», είπε.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την αδυναμία του να σταματήσει τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αφού είχε αρχικά προβλέψει ότι θα κατάφερνε να τον τερματίσει γρήγορα μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι την Τετάρτη παρακολούθησε την «όμορφη τελετή» της Κίνας για τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου εμφανίστηκαν μαζί ο Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Καταλαβαίνω τον λόγο που το έκαναν και ήλπιζαν ότι θα το παρακολουθούσα — και το παρακολουθούσα», είπε ο Τραμπ στο CBS News. «Η σχέση μου με όλους τους είναι πολύ καλή. Θα δούμε πόσο καλή είναι μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Την Τρίτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και υπαινίχθηκε, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Κρεμλίνο απάντησε ότι ο Πούτιν δεν συνωμοτεί κατά των ΗΠΑ και πρότεινε ότι ο Τραμπ μιλούσε ειρωνικά. Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι όλες οι χώρες με τις οποίες η Μόσχα είχε συνομιλίες στην Κίνα στήριξαν τη σύνοδο κορυφής Ρωσίας–ΗΠΑ στην Αλάσκα και εξέφρασαν ελπίδα ότι οι συνομιλίες αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 09:40
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