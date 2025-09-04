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Μπόρις Τζόνσον: Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία - Δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι απολυταρχικός
Ειδήσεις
23:40 - 04 Σεπ 2025

Μπόρις Τζόνσον: Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία - Δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι απολυταρχικός

Reporter.gr Newsroom
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«Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και δεν κάνουμε αρκετά για να πιέσουμε τον Πούτιν, μεταξύ άλλων, μέσω της οικονομίας του», τόνισε από το βήμα του Fifth Metropolitan Summit στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι αν «πέσει» η Ουκρανία, οι συνέπειες για τη Δύση θα είναι ολέθριες, καθώς μια αντίστοιχη εξέλιξη θα ενθάρρυνε, όπως είπε, και άλλους απολυταρχικούς ηγέτες. «Αν είμαστε αδύναμοι τώρα, θα το πληρώσουμε μετά», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «οδυνηρό το γεγονός ότι ο Ναρέντρα Μόντι συμμετείχε στην πρόσφατη Σύνοδο του Οργανισμού της Σαγκάης», όπως «και το γεγονός ότι η Ινδία αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο».

Ο κ. Τζόνσον αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη σχέση του με την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται συχνά και έκανε ειδική μνεία στον ρόλο της αθηναϊκής δημοκρατίας στη διαμόρφωση του δυτικού κόσμου: «Να δείξουμε εμπιστοσύνη στις δυτικές αξίες που κληρονομήσαμε από την αθηναϊκή δημοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπεραμύνθηκε της επιλογής του να υποστηρίξει το Brexit. Ερωτηθείς αν είναι κάτι που προτείνει και σε άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, απάντησε: «Αυτό έγκειται στους Έλληνες. Υπάρχουν σίγουρα γεωστρατηγικές παράμετροι που θα πρέπει να λάβει υπόψιν. Είναι διαφορετική περίπτωση. Εγώ ποτέ δεν ήθελα τη διάλυση της ΕΕ. Απλά θεώρησα ότι ήταν λάθος για εμάς. Σημασία έχει η δημοκρατία, να μπορείς να λαμβάνεις τις δικές σου αποφάσεις. Όταν η ΕΕ παίρνει μια απόφαση, μια εθνική αρχή οφείλει να την ακολουθεί, και αυτό ήταν πρόβλημα για εμάς», είπε ο κ. Johnson.

«Δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι απολυταρχικός και ότι θα προσπαθήσει να παραμείνει στη θέση του μετά τη λήξη της θητείας του», ανέφερε σε άλλο σημείο της συζήτησης. Επιπλέον, ο ίδιος δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι έχει ήδη πετύχει πολλά.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 00:42
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