ΗΠΑ: Ο Τραμπ μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα την Παρασκευή (5/9), με το οποίο θα εγκρίνει την επωνυμία του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ως "Υπουργείο Πολέμου", σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να πραγματοποιηθεί η μετονομασία χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το διάταγμα θα ορίζει την ονομασία "Υπουργείο Πολέμου" ως "δευτερεύοντα τίτλο", ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης, ως τρόπο να παρακαμφθεί η ανάγκη για επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο για τη μετονομασία μιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Ωστόσο, το διάταγμα θα δίνει εντολή στην υπόλοιπη εκτελεστική εξουσία να χρησιμοποιεί την ονομασία "Υπουργείο Πολέμου" σε εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες, ενώ θα επιτρέπει στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και σε άλλους αξιωματούχους να χρησιμοποιούν τον τίτλο "υπουργός Πολέμου".

Το διάταγμα – αναγνωρίζοντας προφανώς τους περιορισμούς της εκτελεστικής εξουσίας – ζητά επίσης από τον Χέγκσεθ να προτείνει ενδεχόμενες νομοθετικές κινήσεις για τη μόνιμη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας.

Ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ προωθούν δημόσια την αλλαγή εδώ και εβδομάδες, ισχυριζόμενοι ότι η μετονομασία θα παρουσιάσει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ως πιο επιθετικές απέναντι στον κόσμο, επιστρέφοντας στην ιστορική ονομασία που χρησιμοποιούνταν όταν οι ΗΠΑ νίκησαν στους δύο παγκόσμιους πολέμους.

«Όλοι συμφωνούν ότι είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήμασταν το Υπουργείο Πολέμου», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την προηγούμενη εβδομάδα. «Μετά το αλλάξαμε σε Υπουργείο Άμυνας».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την ανάγκη έγκρισης από το Κογκρέσο για την αλλαγή ονομασίας μιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας, ο Τραμπ υπονόησε ότι το θεωρεί τυπικό θέμα. «Απλώς θα το κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει, αν χρειαστεί. Δεν νομίζω καν ότι χρειάζεται», είπε.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είπαν ιδιωτικά την Πέμπτη ότι ήθελαν να κάνουν κάτι συμβολικό για την 200ή ημέρα της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε Υπουργείο Πολέμου μέχρι λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η διοίκηση Τρούμαν διαχώρισε τον στρατό ξηράς και την αεροπορία, ενώ τους ενοποίησε με το ναυτικό. Το 1949, το Κογκρέσο τροποποίησε τον Νόμο Εθνικής Ασφαλείας, μετονομάζοντας τον νέο οργανισμό σε Υπουργείο Άμυνας.

Η μετονομασία σε Υπουργείο Πολέμου έρχεται τη στιγμή που ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι πρέπει να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του να τερματίσει συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η αλλαγή ονομασίας έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους του βραβείου, ενώ οι παρεμβάσεις του για την ειρήνη είχαν κόστος, καθώς – όπως λένε – ο Τραμπ συχνά ταυτίζεται με επιτιθέμενους.