Μπέσεντ κατά Fed: Χρειάζεται πλήρης επανεξέταση του θεσμού και αναθεώρηση

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, απηύθυνε έκκληση την Παρασκευή για συνολική επανεξέταση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), ζητώντας να επανεξεταστεί ακόμη και η αρμοδιότητά της να καθορίζει τα επιτόκια.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την επιρροή της στην κεντρική τράπεζα – έναν θεσμό που παραδοσιακά προστατεύεται από πολιτικές παρεμβάσεις, ακριβώς για να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του.

Σε άρθρο του στη Wall Street Journal, ο Μπέσεντ υπογράμμισε ότι απαιτείται μια «ειλικρινής, ανεξάρτητη και αμερόληπτη αναθεώρηση» ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου της Fed, καλύπτοντας το σύνολο των αρμοδιοτήτων της: τη νομισματική πολιτική, τη ρύθμιση, την επικοινωνία, την επιλογή στελεχών και την επιστημονική έρευνα.

Παράλληλα, κάλεσε τη Fed να εγκαταλείψει την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, προτείνοντας αυτή να ανατεθεί σε άλλες δημόσιες αρχές. Ο Μπέσεντ ζήτησε επίσης να μειωθεί η επιρροή που ασκεί η Fed στην οικονομία μέσω παρεμβάσεων, όπως οι αγορές κρατικών ομολόγων σε περιόδους που δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο από συνθήκες κρίσης.