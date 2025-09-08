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Μακρόν και Βερολίνο καταδικάζουν την επίθεση στην Ιερουσαλήμ
Ειδήσεις
14:11 - 08 Σεπ 2025

Μακρόν και Βερολίνο καταδικάζουν την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Reporter.gr Newsroom
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Σαφή μηνύματα καταδίκης για την επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα (8/9) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έστειλαν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη και ζητώντας τον τερματισμό του φαύλου κύκλου βίας μέσω πολιτικής λύσης.    

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε «με τη μέγιστη αποφασιστικότητα» την επίθεση που σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εκφράζοντας τα «ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρο τον ισραηλινό λαό», ο Μακρόν τόνισε ότι «ο φαύλος κύκλος της βίας πρέπει να σταματήσει».

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε πως «μόνο μια πολιτική λύση μπορεί να επαναφέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, για όλους». Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Γαλλίας με τις ισραηλινές αρχές είναι ήδη τεταμένες, με φόντο την απόφαση του Παρισιού να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Από το Βερολίνο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, εξέφρασε επίσης την έντονη καταδίκη του για την ίδια επίθεση, η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από αυτή τη δειλή τρομοκρατική ενέργεια στην Ιερουσαλήμ. Οι σκέψεις μου είναι με τους συγγενείς των θυμάτων», ανέφερε ο Βάντεφουλ, επίσης μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.

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