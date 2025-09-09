Ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα με έγκριση Τραμπ: Στόχος η ηγεσία της Χαμάς – Διεθνείς αντιδράσεις

Νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς την Τρίτη (9/9) το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στη Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, προκειμένου - όπως δήλωσε επίσημα η ισραηλινή ηγεσία - να πλήξει κορυφαία στελέχη της Χαμάς.

Πηγή με καλή γνώση του θέματος ανέφερε στο CNN ότι στόχος της επίθεσης ήταν στελέχη της Χαμάς, που χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια την πρωτεύουσα του Κατάρ ως έδρα τους εκτός της Γάζας, ενώ το ίδιο έγραψε στο Χ και δημοσιογράφος του Axios, επικαλούμενος υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο.

??????? | Le radiodiffuseur public israélien rapporte que l’attaque contre la direction du Hamas à Doha a été coordonnée avec les États-Unis. pic.twitter.com/knePp7z7QS September 9, 2025

Λίγο μετά την έκρηξη, ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Εδώ και χρόνια, αυτά τα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς ηγούνται των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι άμεσα υπεύθυνα για τη βίαιη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και οργανώνουν και διαχειρίζονται τον πόλεμο κατά του Κράτους του Ισραήλ».

Η δήλωση των IDF δεν αναφέρει ρητά το Κατάρ, ωστόσο, δημοσιεύθηκε αμέσως μετά τις αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις στην Ντόχα.

Σύμφωνα με τις νεώτερες πληροφορίες, περισσότερα από 10 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στην επιχείρηση και έριξαν πάνω από 10 βόμβες. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όλα τα πυρομαχικά έπληξαν ένα κτίριο όπου πιστεύεται ότι είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες της Χαμάς.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελήφθησαν μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε μη εμπλεκόμενα άτομα.

Δήλωση Νετανιάχου: Το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη

Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ: «Η σημερινή ενέργεια εναντίον των κορυφαίων αρχηγών της τρομοκρατίας της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση. Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ τη διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.»

Prime Minister's Office:



Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.



Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025

Ακόμη, κοινή δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς αποκαλύπτει ότι ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή για τη σημερινή επιχείρηση μετά από την χθεσινή (8/9) επίθεση στην Ιερουσαλήμ.

Η κοινή τους δήλωση, όπως τη δημοσίευσε το Reuters, αναφέρει:

«Χθες, μετά τις φονικές επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς. Σήμερα το μεσημέρι, λόγω “επιχειρησιακής ευκαιρίας” που παρουσιάστηκε, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ άναψαν το πράσινο φως για το στρατιωτικό πλήγμα.»

Οι «στόχοι» και τα θύματα της επίθεσης

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, στόχος της επίθεσης ήταν οι διαπραγματευτές της παλαιστινιακής οργάνωσης που βρίσκονταν στη Ντόχα.

«Σε ένα νέο σιωνιστικό έγκλημα, η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς έγινε στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Παράλληλα, ισραηλινά Μέσα αναφέρουν ότι μεταξύ των μελών της Χαμάς που αποτέλεσαν στόχο του Ισραήλ ήταν και ο Khaled Mashaal, τον οποίο το Τελ Αβίβ είχε επιχειρήσει να εξουδετερώσει στην Ιορδανία το 1997.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι ανώτατοι ηγέτες της Χαμάς ήταν όλοι παρόντες όταν το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που δέχτηκε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Ντόχα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πιστεύεται επίσης ότι ήταν παρόντες στα κεντρικά γραφεία κατά τη διάρκεια της επιδρομής ανώτερα στελέχη της Χαμάς: ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ο οποίος ηγείται της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, και ο Χαλέντ Μασάαλ, επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό.

Ωστόσο, παλαιστινιακά και αραβικά Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ-Χάγια, ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια, και οι τρεις «συνεργάτες», πιθανώς σύμβουλοι ή σωματοφύλακες, Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, Μοαμέν Αμπού Ομάρ και Αχμέντ Αμπού Μαλέκ.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι, επιπλέον, σκοτώθηκε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από τα πλήγματα.

⚡️BREAKING:



Smoke rising over Doha, Qatar. pic.twitter.com/SkArdYUzf6 — The War Scope (@thewarscope) September 9, 2025

Η στάση του Τραμπ

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τις… ευλογίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε το «πράσινο φως» στην ισραηλινή ηγεσία.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε την έγκρισή του για αυτή την επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση, η οποία έφερε την ονομασία «Atzeret HaDin», που σημαίνει «Ημέρα της Δικαιοσύνης».

Λίγες ώρες αργότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, άφησε «θολό» το πότε ακριβώς ενημερώθηκε η αμερικανική κυβέρνηση για την επιχείρηση· ωστόσο, δήλωσε ότι μόλις το έμαθε ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να ειδοποιηθεί η ηγεσία του Κατάρ. Οι καταριανές Αρχές, από την άλλη, διέψευσαν πως είχαν ενημερωθεί έγκαιρα, σχολιάζοντας ότι ειδοποιήθηκαν από την Αμερική αφού είχαν ήδη ακουστεί οι πρώτες εκρήξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, φέρεται να διαβεβαίωσε - σύμφωνα με τη Λέβιτ - τον εμίρη του Κατάρ ότι δεν πρόκειται να συμβεί άλλη μονομερής επίθεση εις βάρος της χώρας του, με τον ίδιο να απαντά πως θα λάβει στο εξής όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προφυλάξει τη χώρα του.

Αντίδραση του Κατάρ

Από την πλευρά του, το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» αναφέροντας ότι αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση όλου του Διεθνούς Δικαίου».

Σημειώνεται ότι το Κατάρ είναι μία από τις δύο αραβικές χώρες, μαζί με την Αίγυπτο, που μεσολαβούν στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ είπε ότι η επίθεση συνέβη καθώς η Ντόχα εργαζόταν για την προώθηση του πλαισίου συμφωνίας για τους ομήρους που καταρτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

«Η Χαμάς έλαβε τη νέα αμερικανική πρόταση από εμάς, την οποία λάβαμε από τον Γουίτκοφ την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, συναντήθηκε χθες με τους διαπραγματευτές της Χαμάς. Η αντιπροσωπεία της αποφάσισε στη συνέχεια να συναντηθεί ξανά σήμερα για να συζητήσει την πρόταση, ταξιδεύοντας από την Τουρκία στο Κατάρ όπου πραγματοποιήθηκε η επιδρομή», τόνισε ο αξιωματούχος. «Ωστόσο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, οι Ισραηλινοί υπονόμευσαν τις ελπίδες για ειρήνη, παρατείνοντας περαιτέρω τον πόλεμο και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων», είπε ακόμη.

Το βράδυ της Τρίτης (9/9), ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου οδηγεί ολόκληρη την περιοχή σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο με την περιφρόνησή του προς τους διεθνείς νόμους και κανόνες. «Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, ώστε να υπάρξει αντίδραση από ολόκληρη την περιοχή απέναντι σε αυτή την βάρβαρη συμπεριφορά», είπε.

Χαρακτήρισε, δε, τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα ως «κρατική τρομοκρατία».

Παράλληλα, το Κατάρ διεμήνυσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν θα «ανέχεται αυτήν την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας». «Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει έντονα αυτήν την δειλή εγκληματική επίθεση, η οποία αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων», έγραψε η πρέσβης του Κατάρ στα Ηνωμένα Έθνη, Άλια Αχμέντ Σειφ Αλ-Θάνι, σε επιστολή προς το Συμβούλιο την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την ισραηλινή επίθεση ως «σοβαρή κλιμάκωση».

Σαουδική Αραβία – ΗΑΕ: «Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η ισραηλινή επίθεση

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, κατά την οποία εξέφρασε – σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση – «την αλληλεγγύη του βασιλείου».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επίσης καταδίκασαν την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη και άνανδρη», σημειώνοντας πως συνιστά μία επικίνδυνη κλιμάκωση που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο.

Ο ΥΠΕΞ, σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν, εξέφρασε, μέσω ανακοίνωσής του, την «πλήρη αλληλεγγύη» των ΗΑΕ στο Κατάρ, τονίζοντας ότι «στηρίζει όλα τα μέτρα για την προστασία της ασφάλειάς του».

Προειδοποίησε, δε, ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση εγκυμονεί τον κίνδυνο να «συρθεί» όλη η περιοχή σε βαθύτερη αστάθεια, με καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

Τουρκία: Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει επεκτατική πολιτική στην περιοχή

Η Άγκυρα καταδίκασε, με τη σειρά της, την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, με το τουρκικό ΥΠΕΞ να σημειώνει πως η σημερινή επίθεση αποκαλύπτει ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει «επεκτατική πολιτική στην περιοχή» και επιλέξει «την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική».

«Η στοχοποίηση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης, αλλά μάλλον στη συνέχιση του πολέμου», τονίζει ακόμη το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ερντογάν: «Τυφλή οργή» από την κυβέρνηση Νετανιάχου

Για «παράφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» έκανε λόγο και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταδικάζοντας την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα και μιλώντας για «τυφλή οργή» της κυβέρνησης Νετανιάχο. Δήλωσε, δε, ότι η Τουρκία θα λάβει «αποφασιστική στάση κατά του εκβιασμού του Ισραήλ».

ΕΕ: Παραβίαση του διεθνούς δικαίου η επίθεση στο Κατάρ

«Το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κατά ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Τρίτης (9/9), προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή.

Καναδάς: Απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας

Για απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας και προσβολή της κυριαρχίας του Κατάρ έκανε λόγο ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, τονίζοντας πως τέτοιες επιθέσεις αποτελούν «σοβαρό κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή και θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις προσπάθειες προώθησης της ειρήνης και της ασφάλειας, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την επίτευξη μιας διαρκούς εκεχειρίας.

Κίνα: Προτροπή αποφυγής των «αχρείαστων μετακινήσεων»

Η πρεσβεία της Κίνας στο Κατάρ εξέδωσε οδηγίες ασφαλείας για τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στην Ντόχα, καλώντας τους «να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις αχρείαστες εξόδους και να αποφεύγουν τις περιοχές υψηλού κινδύνου».

Πάπας Λέων ΙΔ’: Ανησυχία του για τις συνέπειες της επίθεσης στο Κατάρ

«Υπάρχουν πραγματικά σοβαρά νέα αυτήν τη στιγμή: Η επίθεση του Ισραήλ εναντίον ορισμένων ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ. Η όλη κατάσταση είναι πολύ σοβαρή», δήλωσε ο ποντίφικας, λίγη ώρα μετά την επίθεση, μιλώντας έξω από την παπική θερινή κατοικία, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.