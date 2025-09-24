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Νέες μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία στις 2 Οκτωβρίου
Ειδήσεις
15:57 - 24 Σεπ 2025

Νέες μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία στις 2 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν άλλη μία ημέρα απεργίας και διαδηλώσεων στις 2 Οκτωβρίου, σε μια κίνηση ενίσχυσης της πίεσης προς το νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με στόχο την απόσυρση του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας που κληρονόμησε από τον προκάτοχό του, όπως δήλωσαν συνδικαλιστικοί ηγέτες. 

Οι συνδικαλιστικοί ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Λεκορνί την Τετάρτη (24/9) δήλωσαν ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από την απάντησή του στην τελευταία διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Ο πρωθυπουργός δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα των εργαζομένων, οπότε για τα συνδικάτα είναι μια χαμένη ευκαιρία. Δεν βγάζει νόημα», δήλωσε η Μαρυλίς Λεόν, επικεφαλής της CFDT, του μεγαλύτερου συνδικάτου της Γαλλίας.

Σημειώνεται ότι λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανάθεση του Λεκορνί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ως πέμπτου πρωθυπουργού, ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη συγκροτήσει κυβέρνηση ούτε έχει καταρτίσει σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026.

«Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στις 18 Σεπτεμβρίου και πρέπει να συμβεί ξανά το ίδιο στις 2 Οκτωβρίου», δήλωσε η Σοφί Μπινέ, του συνδικάτου CGT, περιγράφοντας τη συνάντηση της Τετάρτης ως χαμένη ευκαιρία, καθώς ο Λεκορνί δεν ανέλαβε καμία σαφή δέσμευση.

Ο Λεκορνί δεν έχει εμφανιστεί πολύ δημόσια από το διορισμό του, αλλά έχει πραγματοποιήσει μια σειρά συνομιλιών με ηγέτες κομμάτων και συνδικαλιστές για να προσπαθήσει να συγκεντρώσει κάποια υποστήριξη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός και ο Μακρόν δέχονται πιέσεις από τη μία πλευρά από διαδηλωτές και αριστερά κόμματα που αντιτίθενται στις περικοπές του προϋπολογισμού και, από την άλλη, από επενδυτές που ανησυχούν για το έλλειμμα. Καμία από τις τρεις κύριες ομάδες του κοινοβουλίου δεν έχει πλειοψηφία.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 16:03
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