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Σαρκοζί: Φυλάκιση πέντε ετών και πρόστιμο €100.000 για την υπόθεση Καντάφι
Ειδήσεις
15:00 - 25 Σεπ 2025

Σαρκοζί: Φυλάκιση πέντε ετών και πρόστιμο €100.000 για την υπόθεση Καντάφι

Reporter.gr Newsroom
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Γαλλικό δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα (25/9) πως ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, είναι ένοχος για συγκεκριμένες κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση της φερόμενης παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι. Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για σύσταση εγκληματικής ομάδας, αλλά αθωώθηκε για την κατηγορία της απόκρυψης υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων. 

Η ποινή που του απαγγέλθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) είναι πέντε χρόνια φυλάκιση, καθώς και πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετής στέρηση των πολιτικών και αστικών του δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το γαλλικό Δίκαιο, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα οδηγηθεί στη φυλακή, ανεξάρτητα από το εάν ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης, που στέλνει στη φυλακή έναν πρώην πρόεδρο. Η εφημερίδα Le Monde εξηγεί πως ο Σαρκοζί θα κληθεί από την εισαγγελία εντός ενός μήνα, για να ενημερωθεί για την ημερομηνία φυλάκισής του.

Σύμφωνα με το γαλλικό Δίκαιο, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα οδηγηθεί στη φυλακή, ανεξάρτητα από το εάν ασκήσει έφεση στην απόφαση. Πάντως, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία, αναμένεται να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό αντί για φυλάκιση. Παράλληλα, η πιθανότητα άμεσης προφυλάκισης είναι μάλλον μικρή, καθώς δεν υποβλήθηκε σχετική πρόταση από την Εισαγγελία.

«Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους - Σήμερα ταπείνωσαν τη Γαλλία»

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Σαρκοζί τόνισε πως: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητά μου».

«Αυτό που συνέβη σήμερα, στην αίθουσα του ποινικού δικαστηρίου, είναι εξαιρετικά σοβαρό για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει κανείς στη δικαιοσύνη», επισήμανε.

«Πάνω από 10 χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για να βρεθεί η λιβυκή χρηματοδότηση, την οποία το ποινικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί στην εκστρατεία μου», πρόσθεσε.

«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά», σημείωσε. «Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ, νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας».

Επίσης, ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση.

Λεπέν: Κίνδυνος για τις αρχές του Δικαίου η άρνηση έφεσης

Με ανάρτησή της η Μαρίν Λεπέν εξέφρασε την ανησυχία της για την καταδίκη του Σαρκοζί, γράφοντας: «Πέρα από το πρόσωπο του πρώην προέδρου, η άρνηση στην έφεση μέσω της γενίκευσης της προσωρινής εκτέλεσης της ποινής, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τις αρχές του Δικαίου μας για πρωτίστως για το τεκμήριο της αθωότητας».

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Το κατηγορητήριο και η δικαστική απόφαση

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο Σαρκοζί συνολικά περιελάμβαναν: παθητική δωροδοκία, απόκρυψη υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος, παράνομη χρηματοδότηση πολιτικής εκστρατείας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το κατηγορητήριο ανέφερε ότι ο πρώην Πρόεδρος είχε διπλό ρόλο, τόσο ως παραλήπτης όσο και ως οργανωτής της χρηματοδότησης.

Ο ίδιος απέρριψε την εισαγγελική πρόταση ως αβάσιμη και τη χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης της αδυναμίας των στοιχείων που παρουσιάστηκαν από πρόσωπα που, κατά τον ίδιο, επιδιώκουν εκδίκηση για τον ρόλο του στην ανατροπή του Καντάφι το 2011.

Η δίκη ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και διήρκησε τρεις μήνες. Οι εισαγγελικές αρχές πρότειναν ποινή φυλάκισης επτά ετών για όλους τους κατηγορούμενους, συνοδευόμενη από πρόστιμο €300.000, απαγόρευση εκλογής σε δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια και απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος νομικού συμβούλου.

Ο 70χρονος Σαρκοζί παραβρέθηκε στο δικαστήριο μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και τα τρία παιδιά του. Ο πρώην Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγες ημέρες πριν από την ετυμηγορία πέθανε στο Λίβανο ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης, Ziad Takieddine, κάτι που δεν ανέβαλε όμως την έκδοση της απόφασης. Μετά τον θάνατό του, ο αριθμός των κατηγορούμενων μειώθηκε από 12 σε 11.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 16:00
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