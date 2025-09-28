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Δανία: Νέες υπερπτήσεις drones απειλούν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις
15:05 - 28 Σεπ 2025

Δανία: Νέες υπερπτήσεις drones απειλούν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία, ανακοίνωσε σήμερα ο δανέζικος στρατός. 

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου toy, τα drones παρατηρήθηκαν σε αρκετές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με διάφορα μέσα να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ταυτότητα των drones ή την ακριβή απάντηση των ενόπλων δυνάμεων.

Δανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κανένα αεροδρόμιο δεν έκλεισε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η μυστηριώδης εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και τη Νορβηγία από τις 22 Σεπτεμβρίου είχε ήδη οδηγήσει στο προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων και η Κοπεγχάγη υπαινίχθηκε πιθανή ρωσική εμπλοκή.

Χθες, ο στρατός είχε αναφέρει την παρουσία άγνωστης προέλευσης drones πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα έως δύο drones πετούσαν πάνω ή σε κοντινή απόσταση από τη στρατιωτική βάση του Καρούπ, τη μεγαλύτερη της χώρας, όπου βρίσκονται τα ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων, οι υπηρεσίες ελέγχου του εναέριου χώρου και η σχολή πιλότων.

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη και Πέμπτη και θα συγκεντρώσει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Η νέα εμφάνιση drones ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλεια στρατιωτικών υποδομών εν μέσω εντάσεων στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 15:28
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