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Βανς: Οι ΗΠΑ συζητούν την παραχώρηση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία
Ειδήσεις
21:40 - 28 Σεπ 2025

Βανς: Οι ΗΠΑ συζητούν την παραχώρηση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η αμερικανική κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο παραχώρησης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία, κατόπιν αιτήματος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε την Κυριακή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Μιλώντας στο Fox News Sunday, ο Βανς ανέφερε ότι η τελική απόφαση θα ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως η Ουάσινγκτον «εξετάζει σοβαρά» τις σχετικές αιτήσεις τόσο από το Κίεβο όσο και από ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την πρόταση, οι ΗΠΑ θα πωλούσαν τους πυραύλους σε ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία στη συνέχεια θα τους μετέφεραν στην Ουκρανία.

Οι Tomahawk, με επιχειρησιακό βεληνεκές που φτάνει τα 2.500 χλμ, θα ενίσχυαν σημαντικά το οπλοστάσιο της Ουκρανίας, δίνοντάς της τη δυνατότητα να απαντά σε ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις και επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσει την αντίδραση της Μόσχας, η οποία πιθανότατα θα την εκλάβει ως περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στο παρελθόν απορρίψει παρόμοια αιτήματα από την Ουκρανία, ωστόσο εμφανίζεται ολοένα και πιο επικριτικός απέναντι στη στάση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι εμποδίζει τις προσπάθειες για κατάληξη σε ειρηνευτική συμφωνία.

Παράλληλα, ο Βανς τόνισε ότι η ρωσική εισβολή βρίσκεται σε «στασιμότητα», με περιορισμένα εδαφικά κέρδη για τη Μόσχα το τελευταίο διάστημα. «Επιδιώκουμε ενεργά την ειρήνη από την αρχή της διακυβέρνησής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Οι Ρώσοι πρέπει να αποδεχθούν την πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό να δείξουν».

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