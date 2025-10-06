Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί από πρωθυπουργός μία ημέρα μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν το πρωί της Δευτέρας μία μόλις ημέρα μετά την αναγγελία της κυβέρνησης του.

«Ο κ. Σεμπαστιέν Λεκορνύ υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την αποδέχθηκε», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ελιζέ.

Ο Λεκορνί διορίστηκε πρωθυπουργός στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού. Ο Μακρόν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του και πλέον ψάχνει νέο πρωθυπουργό για τη χώρα του.

Ο Λεκορνί την Κυριακή είχε αναγγείλει την σύνθεση της νέας κυβέρνησης και την Τρίτη 6/10 θα μιλούσε στην εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου προκάλεσε την οργή τόσο των αντιπάλων όσο και των συμμάχων, οι οποίοι το θεώρησαν είτε υπερβολικά δεξιό είτε ανεπαρκές, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια εποχή που η Γαλλία βρίσκεται ήδη βαθιά βυθισμένη σε πολιτική κρίση, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.