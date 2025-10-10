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ΗΠΑ: Μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω παρατεταμένου shutdown
Ειδήσεις
20:58 - 10 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω παρατεταμένου shutdown

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι προχωρά στην εφαρμογή της αρχικής του προειδοποίησης να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους από το δημόσιο, καθώς η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης συνεχίζεται για δέκατη ημέρα.

«Οι απολύσεις προσωπικού έχουν ήδη ξεκινήσει», ανέφερε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Ράσελ Βοτ, Διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο, χιλιάδες εργαζόμενοι αναμένεται να χάσουν τη δουλειά τους εξαιτίας του συνεχιζόμενου shutdown. Το ακριβές μέγεθος των απολύσεων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Μεταξύ των υπηρεσιών που πλήττονται είναι και το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS), όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του, Άντριου Νίξον.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία που καταγράφονται μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω διακοπής κρατικής χρηματοδότησης. Σε παλαιότερες περιπτώσεις shutdown, οι υπάλληλοι τίθεντο σε καθεστώς προσωρινής άδειας άνευ αποδοχών (furlough) και όχι σε πλήρη απόλυση.

Η Δημοκρατική βουλευτής του Μέριλαντ, Σάρα Έλφρεθ, καταδίκασε την απόφαση, δηλώνοντας στο Καπιτώλιο ότι «όχι μόνο είναι ανήθικο και απάνθρωπο, αλλά και παράνομο να απολύεις υπαλλήλους εν μέσω κυβερνητικού λουκέτου».

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