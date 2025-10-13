Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία - Τουλάχιστον 66 τραυματίες

Σύγκρουση δύο εξπρές τρένων σημειώθηκε στη Σλοβακία κοντά στο χωριό Jablonov nad Turňou, στην περιοχή Rožňava, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άτομα, όπως ανέφεραν μέλη της έκτακτης ιατρικής βοήθειας και η αστυνομία.

«Δύο εξπρές τρένα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν κοντά στο χωριό Jablonov nad Turňou, στην περιοχή Rožňava. Πέντε ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος», αναφέρει η σχετική έκθεση.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι στα τρένα επέβαιναν πολλοί επιβάτες. Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Υπηρεσίας Έκτακτης Ιατρικής Βοήθειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας επιβεβαίωσε, επίσης, το περιστατικό μέσω Facebook.

«Οι επιβάτες απομακρύνονται σταδιακά από τα τρένα, ενώ η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η αστυνομία διασφαλίζει την ασφάλεια στο σημείο του δυστυχήματος, συντονίζει το έργο των σωστικών συνεργείων και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε η αστυνομία.

Μετά το δυστύχημα, ο υπουργός Μεταφορών της Σλοβακίας, Jozef Ráž, ακύρωσε την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στις 11:30 τοπική ώρα, που αφορούσε σημαντικές εργασίες επισκευής γέφυρας.