ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία - Τουλάχιστον 66 τραυματίες
Ειδήσεις
12:35 - 13 Οκτ 2025

Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία - Τουλάχιστον 66 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύγκρουση δύο εξπρές τρένων σημειώθηκε στη Σλοβακία κοντά στο χωριό Jablonov nad Turňou, στην περιοχή Rožňava, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άτομα, όπως ανέφεραν μέλη της έκτακτης ιατρικής βοήθειας και η αστυνομία.

«Δύο εξπρές τρένα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν κοντά στο χωριό Jablonov nad Turňou, στην περιοχή Rožňava. Πέντε ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος», αναφέρει η σχετική έκθεση.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι στα τρένα επέβαιναν πολλοί επιβάτες. Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Υπηρεσίας Έκτακτης Ιατρικής Βοήθειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας επιβεβαίωσε, επίσης, το περιστατικό μέσω Facebook.

«Οι επιβάτες απομακρύνονται σταδιακά από τα τρένα, ενώ η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η αστυνομία διασφαλίζει την ασφάλεια στο σημείο του δυστυχήματος, συντονίζει το έργο των σωστικών συνεργείων και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε η αστυνομία.

Μετά το δυστύχημα, ο υπουργός Μεταφορών της Σλοβακίας, Jozef Ráž, ακύρωσε την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στις 11:30 τοπική ώρα, που αφορούσε σημαντικές εργασίες επισκευής γέφυρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 15:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ στην ANUGA 2025: Η Ήπειρος που γεύτηκε ο κόσμος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ στην ANUGA 2025: Η Ήπειρος που γεύτηκε ο κόσμος

Υπουργείο Πολιτισμού: Διακοπή ρεύματος προκάλεσε τη βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης
Ειδήσεις

Υπουργείο Πολιτισμού: Διακοπή ρεύματος προκάλεσε τη βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Ειδήσεις

Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες
Ειδήσεις

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Γερμανία: Τραυματίες από επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία
Ειδήσεις

Γερμανία: Τραυματίες από επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι
Ειδήσεις

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

Πολιτική
31/07/2026 - 11:25

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:24

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

Πολιτική
31/07/2026 - 11:17

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 10:55

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 10:49

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

ΜΕΤΑΛΛΑ
31/07/2026 - 10:46

Eldorado Gold: Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 10:37

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

Πολιτική
31/07/2026 - 10:27

Πιερρακάκης από τη Ρόδο: Η νησιωτικότητα είναι τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 10:18

ΕΣΠ για θερινές εκπτώσεις: Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη δοκιμάζει την αγορά

Φορολογία
31/07/2026 - 10:07

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο

Αναλύσεις
31/07/2026 - 10:05

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ