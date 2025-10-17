Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: Κοινή επιθυμία να τελειώσει ο πόλεμος – Θολό το τοπίο με τους Tomahawk

Την ελπίδα του πως θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία χωρίς τη χρήση πυραύλων Tomahawk εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, σήμερα (Παρασκευή, 17/10).

Η σημερινή συζήτηση – παρουσία του αντιπροέδρου της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και άλλων αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές – ξεκίνησε με τα επαινετικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τον Ουκρανό ομόλογό του, καθώς, όπως είπε, «είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ με έναν πολύ ισχυρό ηγέτη, έναν άνθρωπο που έχει περάσει πολλά, έναν άνθρωπο που έχω γνωρίσει πολύ καλά και έχουμε συνεργαστεί πραγματικά πολύ καλά».

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας έχει αντέξει πολλά, πραγματικά έχει αντέξει πολλά και τα έχουμε αντέξει μαζί του», συμπλήρωσε ο Τραμπ πριν οι δύο ηγέτες εκφράσουν τις ελπίδες τους πως ο πόλεμος βρίσκεται κοντά στο τέλος του.

President @realDonaldTrump welcomes President Zelensky to the White House ???? pic.twitter.com/sf0kj8tiiI — Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025

Ωστόσο, οι επιφυλάξεις του Αμερικανού προέδρου για τους Tomahawk ίσως αποτελέσουν σημείο τριβής ανάμεσά τους, αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήγε στις ΗΠΑ με σκοπό να διαπραγματευτεί την αποστολή των πυραύλων στην Ουκρανία.

«Χρειαζόμαστε τους Tomahawk, καθώς κι άλλα όπλα που στέλνουμε στην Ουκρανία. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε. Ελπίζω ότι θα τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να συζητάμε για τους Tomahawk», είπε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ λίγο αργότερα εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.

«Ένας από τους λόγους που θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι ότι δεν είναι εύκολο για εμάς να σας δίνουμε τεράστιους αριθμούς πολύ ισχυρών όπλων... Ελπίζουμε να μη χρειαστούν. Ελπίζουμε να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε για Tomahawk», είπε.

Πρόσθεσε ότι «θα μιλήσουμε για τους Tomahawk, αλλά θα προτιμούσαμε να μην τους χρειαστούν. Για να είμαι ειλικρινής, θα προτιμούσαμε να έχει τελειώσει ο πόλεμος, γιατί είμαστε εδώ για να τον σταματήσουμε, όχι για να πουλήσουμε όπλα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από τη μεριά του εξήγησε πως η χώρα του έχει ανάγκη τους Tomahawk και προσπάθησε να βρει μία «συμβιβαστική» λύση, προσφέροντας στις ΗΠΑ ουκρανικής παραγωγής drones ως αντάλλαγμα, λέγοντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά: «Δεν χρησιμοποιείς μόνο Tomahawk αν θες να στοχεύσεις ένα στρατιωτικό τείχος, χρειάζεσαι χιλιάδες drone. Πηγαίνουν μαζί με τέτοιους πυραύλους».

«Οι ΗΠΑ μπορούν να έχουν χιλιάδες δικά μας [drones]. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να ενισχύσουμε την αμερικανική παραγωγή». Τόνισε επίσης ότι το πεδίο μάχης είναι «τεχνολογικός πόλεμος», είπε.

Σημείωσε, δε, για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικές είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας και το ΝΑΤΟ.

«Αγοράζουμε drones από άλλους και οι Ουκρανοί έχουν καλά drones - αλλά τα jets είναι πιο σημαντικά, στο Ισραήλ διαλύσαμε αρκετά drones με τα jets μας», απάντησε ο Ντόνλαντ Τραμπ, παραμένοντας, ωστόσο, επιφυλακτικός.

Σημειώνεται ότι εκπρόσωποι των κατασκευαστών είχαν συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Πιο συγκεκριμένα, ο κατασκευαστής των Tomahawk, Raytheon, συναντήθηκε μαζί του πριν από τις συνομιλίες, ενώ ο Ουκρανός ηγέτης μίλησε και με τον επικεφαλής της Lockheed Martin, που κατασκευάζει το σύστημα ελέγχου των πυραύλων.

«Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι δεν συμπαθιούνται»

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι θα εμπλακεί στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου, αφού «οι δύο ηγέτες [Πούτιν, Ζελένσκι] δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον».

«Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι δεν συμπαθιούνται - το λέω μπροστά στον Ουκρανό πρόεδρο, το είπα και στον Ρώσο πρόεδρο», αλλά «νομίζω ότι μπορούμε να τελειώσουμε αυτό τον πόλεμο», είπε.

Μάλιστα, σημείωσε κατά την επικοινωνία του με τον Πούτιν κατάλαβε πως ο τερματισμός του πολέμου είναι κοινή επιθυμία. Σημειώνεται ότι η σημερινή συνάντηση έρχεται μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν και ενόψει της συνάντησής του στην Βουδαπέστη για την υλοποίηση της οποίας, παρ’ όλα αυτά, το Κρεμλίνο έχει δηλώσει πως «μένουν πολλά να γίνουν».

«Νομίζω πως θέλουμε να τελειώσει και πρέπει να το κάνουμε να κρατήσει πολύ», είπε σε μία ακόμη αποστροφή του ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας πως η αίσθησή του από την «καλή κουβέντα» που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο είναι ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Έκανε, μάλιστα, και μία αναλογία με την Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως εκεί κατάφερε τον τερματισμό του πολέμου σε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες και περίπλοκες από αυτές της Ουκρανίας.

Τραμπ: «Όλοι μου έλεγαν ότι θα πάρω το Νόμπελ - Το πήρε κάποια κυρία που δεν την ξέρω»

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον εαυτό του «πρόεδρο-μεσολαβητή», δηλώνοντας ότι έχει αφιερωθεί στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. «Είμαι ο πρόεδρος-μεσολαβητής. Μου αρέσει να λύνω πολέμους», είπε.

«Διαμεσολαβώ σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, όταν συναντιούνται, όταν συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε απαραίτητα αυτή την περίπτωση τώρα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις εντάσεις ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Πούτιν.

Τόνισε, δε, για μία ακόμη φορά ότι μέχρι σήμερα έχει τερματίσει οχτώ πολέμους, σημειώνοντας πως στην περίπτωση της Γάζας «κανείς δεν περίμενε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει», αφού εμπλέκονταν στις συζητήσεις 49 ετερόκλητες και με διαφορετικές επιδιώξεις χώρες.

«Όλοι μου έλεγαν, ότι αν τελειώσεις αυτό τον πόλεμο ή τον επόμενο πόλεμο, θα πάρεις το Νόμπελ Ειρήνης - το πήρε κάποια κυρία, δεν την ξέρω, αλλά υποθέτω ότι είναι καλή», είπε ο Τραμπ και σημείωσε ότι ο ίδιος επιθυμεί να τερματίζει τους πολέμους για να μην σκοτώνονται άνθρωποι. «Έχω σταματήσει πολλούς πολέμους, το κάνω για να σώσω ζωές», είπε και τόνισε ότι ενώ άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι ξεκίνησαν πολέμους, εκείνος τους σταματά.

Ζελένσκι: «Χρειαζόμαστε εκεχειρία - Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη μεριά του συμφώνησε πως ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα να τελειώσει τον πόλεμο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο». «Ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά πιστεύω ότι με τη δική σας συνδρομή μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», σημείωσε ακόμη, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του.

«Χρειαζόμαστε εκεχειρία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος και σημείωσε: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με κάθε πιθανή μορφή, διμερώς ή τριμερώς. Το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς είναι να έχουν εγγυήσεις ασφαλείας».

Σε σχέση με το ενεργειακό πρόβλημα στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε πως συναντήθηκε χθες με εταιρείες ενέργειας των ΗΠΑ, οι οποίες δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να στηρίξουν την Ουκρανία. Στο ίδιο κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε κατηγορηματικά πως η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

«Είμαστε σε ισχυρή θέση λόγω των δασμών»

«Με τους δασμούς κερδίσαμε δισεκατομμύρια δολάρια», είπε με έμφαση ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα έχει συνάντηση με την κινεζική ηγεσία προσεχώς.

«Η Μελάνια ήθελε από μόνη της να βοηθήσει τα παιδιά της Ουκρανίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ για την επιστροφή εκτοπισμένων Ουκρανών παιδιών στις οικογένειές τους ήταν αποκλειστικά δική της απόφαση. «Ήθελε να το κάνει. Ένιωσε πολύ έντονα για τα παιδιά. Και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε, προσθέτοντας: «Σκέφτεται τα παιδιά συνεχώς. Το έκανε επειδή το ένιωθε βαθιά».

Η πρώτη κυρία είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αρκετά Ουκρανόπουλα επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους, σημειώνοντας πως αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε ένα «ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας» που είχε η ίδια με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Ισπανία δεν ήταν πιστή στο ΝΑΤΟ - πρέπει να επιπληχθεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η Ισπανία «δεν έχει δείξει πίστη» στο ΝΑΤΟ και ότι «πρέπει να επιπληχθεί».