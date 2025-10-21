Από το Ελιζέ στη φυλακή: Ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στη La Santé και μιλά για «δικαστικό σκάνδαλο»

Το κατώφλι της φυλακής La Santé πέρασε σήμερα (Τρίτη 21/10) ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση, ο Σαρκοζί γίνεται ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας μετά τον Β’ Π.Π. που οδηγείται στη φυλακή, αλλά και ο πρώτος ηγέτης κράτους-μέλους της ΕΕ που έχει αυτήν την πορεία.

Φεύγοντας από το σπίτι του μαζί με με την Κάρλα Μπρούνι, ο Σαρκοζί χαιρέτισε το συγκεντρωμένο προς υποστήριξή του πλήθος.

Μια σειρά από κάμερες και φωτογράφους ακολούθησαν τον Σαρκοζί μέχρι τη φυλακή του Παρισιού.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση και επιμένει στην αθωότητά του. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις που έκανε ένας από τους δικηγόρους του Νικολά Σαρκοζί μπροστά από τη φυλακή Santé, λίγα λεπτά μετά τη φυλάκιση του πρώην Προέδρου, ανακοίνωσε ότι «η αίτηση αποφυλάκισης έχει ήδη κατατεθεί».

«Εκδίκηση και μίσος»

Ο Νικολά Σαρκοζί κατήγγειλε «ένα δικαστικό σκάνδαλο» και «μια πορεία ταλαιπωρίας» που, όπως λέει, έχει υπομείνει «για περισσότερα από δέκα χρόνια».

«Καθώς ετοιμάζομαι να περάσω τα τείχη της φυλακής La Santé, οι σκέψεις μου είναι με τον Γάλλο λαό όλων των κοινωνικών στρωμάτων και απόψεων».

«Επομένως, πρόκειται για μια περίπτωση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς καμία απολύτως χρηματοδότηση!», έγραψε, προσθέτοντας ότι η έρευνα «ξεκίνησε βάσει ενός εγγράφου του οποίου η ψευδής φύση έχει πλέον αποδειχθεί». Ο Νικολά Σαρκοζί επέμεινε ότι «δεν ζητούσε κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη» και είπε ότι δεν παραπονιόταν: «Η φωνή μου αντέχει».

Επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπιζε αυτή τη δοκιμασία «με την ακλόνητη δύναμη» που του ανήκει: «Σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ένας αθώος άνθρωπος».

Πριν καταλήξει με μια σοβαρή νότα: «Νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία ταπεινώνεται από την έκφραση μιας εκδίκησης που έχει οδηγήσει το μίσος σε πρωτοφανές επίπεδο». Και προσθέτοντας: «Δεν έχω καμία αμφιβολία. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αλλά το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουμε θα είναι συντριπτικό…».

Χθες (20/10) μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο (!) όπου συναντήθηκε σε φιλικό κλίμα με τον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλ Νταρμανέν, δήλωσε πως θα τον επισκεφθεί ενώ εξέφρασε και φόβους για την ασφάλειά του.

Οι συνθήκες φυλάκισής του

Οι ιστορικές φυλακές La Santé, οι μοναδικές στο Παρίσι, διαθέτουν «VIP κελιά». Ο Σαρκοζί θα είναι μόνος του σ’ ένα κελί 9 τμ, θα έχει τηλέφωνο σταθερό και τηλεόραση (για 14 ευρώ τον μήνα) και δικό του μπάνιο.

Θα μπορεί να προαυλίζεται για μία ώρα ημερησίως, με συνοδεία τριών ατόμων, ενώ θα του πηγαίνουν φαγητό στο κελί του.

Ακόμη, αναμένεται να έχει δικαίωμα δύο επισκέψεων τη βδομάδα από την οικογένειά του.