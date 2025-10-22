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Πεντάγωνο ΗΠΑ: Αμφιβόλου ποιότητας ΜΜΕ παίρνουν τη θέση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων
Ειδήσεις
22:30 - 22 Οκτ 2025

Πεντάγωνο ΗΠΑ: Αμφιβόλου ποιότητας ΜΜΕ παίρνουν τη θέση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων

Reporter.gr Newsroom
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Σχεδόν μία εβδομάδα αφότου μια σειρά από διαπιστευμένους δημοσιογράφους του Πενταγώνου παρέδωσαν τις δημοσιογραφικές τους ταυτότητες, αρνούμενοι να υπογράψουν τη νέα περιοριστική πολιτική Τύπου, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «νέου σώματος ΜΜΕ», το οποίο αποτελείται κυρίως από δημοσιογράφους που προέρχονται από δεξιά μέσα ενημέρωσης.

Οι 60 δημοσιογράφοι από διάφορους οργανισμούς εκπροσωπούν «ένα ευρύ φάσμα νέων μέσων και ανεξάρτητων δημοσιογράφων», ανέφερε σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, προσθέτοντας ότι όλες οι συμμετέχουσες εκδόσεις συμφώνησαν με την πολιτική Τύπου της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με προσχέδιο της ανακοίνωσης που εξασφάλισε η Washington Post πριν τη δημοσίευση του Πάρνελ στο Χ, η συμμαχία των υπογραφόντων περιλαμβάνει την υπηρεσία streaming Lindell TV (που ίδρυσε ο διευθύνων σύμβουλος της MyPillow και σύμμαχος του Τραμπ, Μάικ Λίντελ), τους ιστότοπους Gateway Pundit, The Post Millennial, Human Events, και National Pulse. Συμπεριλαμβάνονται επίσης το ειδησεογραφικό brand Frontlines του Turning Point USA, το Timcast του influencer Tim Pool, καθώς και το ενημερωτικό δελτίο στο Substack με τίτλο Washington Reporter.

Το υπόμνημα αναφέρει ότι «πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι» υπέγραψαν επίσης, χωρίς να αναφέρει τα ονόματά τους.

Τα Timcast, National Pulse και Washington Reporter επιβεβαίωσαν στην WP ότι υπέγραψαν την πολιτική. Τα The Post Millennial, Human Events, TPUSA Frontlines, Lindell TV και Gateway Pundit το επιβεβαίωσαν δημόσια μέσω Χ, όπως και το Just the News.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2025 - 23:25
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