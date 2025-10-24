Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος που στραγγάλισε τη μητέρα του

Μετά την απολογία του, και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 18χρονος από τα Τρίκαλα που στραγγάλισε τη μητέρα του οδηγήθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με το MEGA, ο δικηγόρος του 18χρονου στα Τρίκαλα ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Η νεκροψία έδειξε πως η 54χρονη από το Φλαμούλι Τρικάλων πέθανε από στραγγαλισμό: ο νεαρός, που ομολόγησε το έγκλημα, φέρεται να έσφιγγε πετσέτα γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά — στα αυτιά και τα μάτια του θύματος βρέθηκε αίμα. Το πόρισμα αναφέρει επίσης ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της λίγα λεπτά πριν ο 18χρονος καλέσει την αστυνομία και ομολογήσει.

Στην προφορική του κατάθεση ισχυρίστηκε πως κακοποιείτο από τη μητέρα του επί χρόνια και ότι η ιδέα να τη σκοτώσει τον απασχολούσε ήδη καιρό: «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πολλές σχέσεις», φέρεται να είπε. Γείτονες και συγγενείς επιβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις μητέρας–γιου ήταν τεταμένες, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει σε τέτοιο αποτέλεσμα.