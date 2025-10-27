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Τραμπ: Μεγάλη η νίκη του Μιλέι στην Αργεντινή – Οι ΗΠΑ «έριξαν» πολύ χρήμα
Ειδήσεις
12:08 - 27 Οκτ 2025

Τραμπ: Μεγάλη η νίκη του Μιλέι στην Αργεντινή – Οι ΗΠΑ «έριξαν» πολύ χρήμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Χαβιέρ Μιλέι, του οποίου το κόμμα κέρδισε με ευκολία στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής (26/10), με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει ισχυρή πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Αυτό επιτρέπει στον Μιλέι να συνεχίσει την υπερ-φιλελεύθερη οικονομική του πολιτική.  

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Τραμπ, δικαιώνει την οικονομική στήριξη που παρείχαν οι ΗΠΑ στην Αργεντινή, προσφέροντας στον Μιλέι τον απαραίτητο χώρο για να προωθήσει τις αμφιλεγόμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις του, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των μέτρων λιτότητας.

«Ήταν μια μεγάλη νίκη», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Όχι μόνο κέρδισε, αλλά κέρδισε με μεγάλη διαφορά». Ο ίδιος τόνισε ότι ο Μιλέι δέχθηκε σημαντική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας: «Του έδωσα πολύ ισχυρή υποστήριξη… Είχε μεγάλη βοήθεια από εμάς».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την οικονομική βοήθεια προς την Αργεντινή, επισημαίνοντας πως «επικεντρωνόμαστε πολύ στη Νότια Αμερική».

Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Μιλέι εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για πολιτική αλλαγή στη Λατινική Αμερική. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, αγορές αργεντίνικων πέσο αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων, επένδυση που φαίνεται να απέδωσε. Αν το νόμισμα της Αργεντινής ενισχυθεί τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποκομίσουν κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η οικονομική βοήθεια της κυβέρνησης Τραμπ περιλαμβάνει συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων και μια επενδυτική διευκόλυνση χρέους ίδιου ύψους.

«Βγάλαμε πολλά χρήματα από αυτές τις εκλογές, γιατί τα ομόλογα ανέβηκαν», δήλωσε ο Τραμπ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο σκοπός των ΗΠΑ δεν ήταν «το κέρδος καθαυτό».

Ο Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε τη στήριξη των ΗΠΑ «γέφυρα» για την ενίσχυση του οικονομικού προγράμματος του Μιλέι, λέγοντας: «Αντιμετωπίζει εκατό χρόνια λανθασμένων πολιτικών. Θα τις ανατρέψει χάρη στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι η αμερικανική παρέμβαση στις αγορές απέτρεψε μια υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Αργεντινής. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να χρειάζεται ένα ευρύτερο οικονομικό σχέδιο για την ενίσχυση των συναλλαγματικών της αποθεμάτων, ώστε να μπορέσει να πετύχει μελλοντική αναβάθμιση.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 12:21
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