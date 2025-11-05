Ο Τραμπ υποβαθμίζει τις εκλογικές ήττες των Ρεπουμπλικανών: Δεν αναμενόταν να νικήσουμε
Ειδήσεις
16:48 - 05 Νοε 2025

Ο Τραμπ υποβαθμίζει τις εκλογικές ήττες των Ρεπουμπλικανών: Δεν αναμενόταν να νικήσουμε

Reporter.gr Newsroom
Σε μια έντονη και γεμάτη αιχμές ομιλία προς τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε να μετριάσει τις εντυπώσεις από τις σημαντικές εκλογικές απώλειες του κόμματός του απέναντι στους Δημοκρατικούς, ενώ ανέφερε ότι έχασαν γιατί δεν υπήρχε το δικό του όνομα στα ψηφοδέλτια.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, αλλά επιχείρησε να το παρουσιάσει ως «μάθημα για το μέλλον». «Χθες το βράδυ, ξέρετε, δεν αναμενόταν να νικήσουμε», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «ήταν μια ενδιαφέρουσα βραδιά» που «δίδαξε πολλά» στους Ρεπουμπλικανούς.

Παράλληλα, επιχείρησε να ρίξει την ευθύνη για τις ήττες σε εξωτερικούς παράγοντες, υποστηρίζοντας ότι η απουσία του ονόματός του από το ψηφοδέλτιο επηρέασε αρνητικά το αποτέλεσμα. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, κατηγόρησε τους “ριζοσπάστες Δημοκρατικούς” για έλλειψη ενδιαφέροντος στη διακυβέρνηση και την επαναλειτουργία του κράτους.

«Αν οι Δημοκρατικοί έρθουν στην εξουσία, θα είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση», προειδοποίησε, επαναλαμβάνοντας πως η πολιτική του ατζέντα παραμένει η μόνη «ασπίδα» απέναντι στην «παρακμή που φέρνει η Αριστερά».

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι η τύχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξαρτάται από την πίστη στις δικές του πολιτικές: «Αν κάνουμε αυτό που λέω, οι Δημοκρατικοί δεν θα πάρουν ποτέ την εξουσία».

Παρότι η ρητορική του Τραμπ θύμισε προεκλογική εκστρατεία, αναλυτές επισημαίνουν ότι η χθεσινή του τοποθέτηση αποτελεί έμμεση αναγνώριση ήττας και προσπάθεια ανασύνταξης του κόμματος, ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 18:22
