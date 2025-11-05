Τραμπ vs Μαμντάμι: Οι ΗΠΑ ανάμεσα στον... κομμουνισμό και την κοινή λογική
22:49 - 05 Νοε 2025

Οι ΗΠΑ «έχασαν την κυριαρχία τους» δήλωσε την Τετάρτη (5/11) ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ακόμη ξέσπασμα εναντίον του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι. Δεν παρέλειψε, δε, να ισχυριστεί πως στο εξής η μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ θα γίνει… κομμουνιστική.  

«Παράκαμψαμε τον σοσιαλισμό και βάλαμε έναν κομμουνιστή» στη Νέα Υόρκη, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και... υποσχέθηκε πως «θα το αντιμετωπίσουμε», χωρίς να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί.

Εν τω μεταξύ, σε ομιλία του στο Μαϊάμι, μία ημέρα μετά την καθαρή νίκη του Μαμαντάνι, ο Τραμπ προσέθεσε ότι η πόλη της Φλόριντα «θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους εγκαταλείπουν τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη». «Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα για τη Νέα Υόρκη», ευχήθηκε και γενικεύοντας είπε:

«Η απόφαση που αντιμετωπίζουν όλοι οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής: Έχουμε μια επιλογή ανάμεσα σε κομμουνισμό και κοινή λογική».

Δήλωσε, μάλιστα, ότι πλέον η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα δεν θα μπορούσε να είναι πιο εναργής. «Οι αντίπαλοί μας προσφέρουν έναν οικονομικό εφιάλτη και εμείς προσφέρουμε ένα οικονομικό θαύμα», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτοί βάζουν την Αμερική τελευταία, εμείς βάζουμε την Αμερική πρώτη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ κατηγορεί τον Μαμντάνι για κομμουνισμό. Αντιθέτως, τέτοιου είδους επιθέσεις έχει εξαπολύσει και στο παρελθόν. Ο ίδιος ο Μαμντάνι, από την άλλη, απορρίπτει αυτή την ταμπέλα και αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής και επιμένει πως στόχος του είναι να δώσει φωνή στους εργαζόμενους και όχι στις εταιρείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει υποσχεθεί να φορολογήσει τους εκατομμυριούχους για να χρηματοδοτήσει την επέκταση κοινωνικών προγραμμάτων. Πρόκειται για την πολιτική του Μπέρνι Σάντερς και της Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές, με τους οποίους ο Μαμντάνι έχει συχνά μοιραστεί τη σκηνή κατά την προεκλογική περίοδο.

Εν τω μεταξύ, σε μία περίεργη αποστροφή του ο Τραμπ - στην ίδια ομιλία και παρά τα όσα είχε προηγουμένως προσάψει στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο - είπε: «Θέλουμε το καλό της Νέας Υόρκης. Θα τον βοηθήσουμε τον Μαμντάνι· ίσως λίγο».

Ο Μπάιντεν ευθύνεται για τον πληθωρισμό

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να επιτεθεί – για μία ακόμη φορά – και στον προκάτοχό του, κατηγορώντας τον για τον πληθωρισμό, καθώς είπε χαρακτηριστικά: «Ταχύ πληθωρισμό, αυτό μας έδωσε ο Μπάιντεν».

Υπονόησε, δε, ότι η νίκη του Μαμντάνι στην Νέα Υόρκη θα φέρει άνοδο των τιμών και είπε: «Ελπίζω να μην συμβεί, αλλά θα το δείτε στη Νέα Υόρκη, παρεμπιπτόντως».

Ενδεικτικά ανέφερε ότι η τιμή των αυγών έχει μειωθεί κατά 85% από τον Μάρτιο — αφού είχε ξεσπάσει κατά των «fake news» μέσων που τον κατηγορούσαν για την τιμή των αυγών μόλις τρεις μέρες μετά την ανάληψη της προεδρίας του. «Μέρα με τη μέρα θα ξανακάνουμε την Αμερική προσιτή», προσθέτει.

Οι Δημοκρατικοί κρατούν όμηρο την Αμερική

Επίθεση και για το shutdown εξαπέλυσε εναντίον των Δημοκρατικών, λέγοντας ότι κρατούν τις ΗΠΑ σε καθεστώς ομηρείας.

Τους κάλεσε, δε, να «ξανανοίξουν την κυβέρνηση αμέσως».

Τόνισε, μάλιστα, πως οι Δημοκρατικοί έχουν ψηφίσει πολλές φορές στο παρελθόν υπέρ νομοσχεδίων χρηματοδότησης της κυβέρνησης, και διερωτήθηκε γιατί αυτή τη φορά μπλόκαραν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Σημειώνεται πως κατά τους Δημοκρατικούς αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διοίκηση Τραμπ θέλει να μειώσει την υποστήριξη στην υγειονομική περίθαλψη για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 23:49
