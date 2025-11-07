ΗΠΑ: Πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ελέω shutdown
Ειδήσεις
18:14 - 07 Νοε 2025

ΗΠΑ: Πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ελέω shutdown

Reporter.gr Newsroom
Οι ανησυχίες για το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου, ωθώντας την καταναλωτική εμπιστοσύνη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών και μόλις λίγο πάνω από το ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (7/11).

Όπως αναμεταδίδει το CNBC, ο δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου σημείωσε 50,3 για το μήνα, καταγράφοντας πτώση 6,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και περίπου 30% σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν δείκτη 53,0 μετά το 53,6 του Οκτωβρίου. Το τελευταίο επίπεδο καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε τέτοιο χαμηλό είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2022, όταν ο πληθωρισμός βρισκόταν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών. Το φετινό επίπεδο του Νοεμβρίου είναι το δεύτερο χαμηλότερο από το 1978 και μετά.

Οι ανησυχίες για το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον υπερκέρασαν την ώθηση στην ψυχολογία των καταναλωτών από τα νέα ιστορικά υψηλά στις τιμές των μετοχών, δήλωσε η διευθύντρια της έρευνας Joanne Hsu.

«Με το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να διαρκεί πάνω από ένα μήνα, οι καταναλωτές εκφράζουν πλέον ανησυχίες για πιθανές αρνητικές συνέπειες στην οικονομία», είπε η Hsu. «Η πτώση της εμπιστοσύνης φέτος ήταν ευρέως διαδεδομένη στον πληθυσμό, σε όλες τις ηλικίες, εισοδηματικές τάξεις και πολιτικές προτιμήσεις».

Άλλοι δείκτες της έρευνας εμφανίζουν παρόμοια εικόνα.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε στις 52,3, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 11% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης μελλοντικών προσδοκιών έπεσε στις 49,0, με μείωση 2,6%. Σε σχέση με πέρυσι, οι δύο δείκτες μειώθηκαν 18,2% και 36,3% αντίστοιχα.

«Σε όλη την οικονομία, τμήματα του πληθυσμού αντιμετωπίζουν ολοένα πιο σφιχτές οικονομικές συνθήκες», δήλωσε η Elizabeth Renter, ανώτερη οικονομολόγος στην ιστοσελίδα NerdWallet. «Αυτό ισχύει σαφώς για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και όσους εξαρτώνται από προγράμματα στήριξης τροφίμων, αλλά είναι πιθανό να επηρεάζει όλο και περισσότερο και τα μεσαία εισοδήματα».

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό διατηρήθηκαν σχετικά σταθερές, με μείωση της μακροπρόθεσμης εκτίμησης. Ο δείκτης για τον πληθωρισμό ενός έτους ανέβηκε ελαφρά στο 4,7%, ενώ ο πενταετίας μειώθηκε στο 3,6%, κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Με την αναστολή συλλογής και δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, έρευνες όπως αυτή του Μίσιγκαν αποκτούν μεγαλύτερη σημασία ως εναλλακτικός δείκτης της οικονομικής κατάστασης.

Η έρευνα έδειξε επίσης διαφοροποιήσεις ανάλογα με το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία. Η Hsu σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ όσων διαθέτουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε μετοχές βελτιώθηκε κατά 11%.

