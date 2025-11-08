ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ και πολιτικές λιτότητας: Οι δημόσιες επενδύσεις ως «μοχλός» ανάπτυξης
Ειδήσεις
21:59 - 08 Νοε 2025

ΕΕ και πολιτικές λιτότητας: Οι δημόσιες επενδύσεις ως «μοχλός» ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η ΕΕ, αφού, για να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους στην κλιματική δράση και την ψηφιοποίηση, οι επενδύσεις σε υποδομές θα πρέπει να αυξηθούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων που αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο εμπόριο η ΕΕ είναι αναγκασμένη να στραφεί σε εγχώριους «κινητήρες», προκειμένου να βγει ζωντανή – και δυνατότερη – από αυτή τη μετάβαση.  

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Social Europe, το «κλειδί» βρίσκεται στις δημόσιες επενδύσεις, καθώς έτσι μπορεί να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα και να μειωθεί η ανεργία, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Το επενδυτικό κενό της Ευρώπης

Η Γηραιά Ήπειρος είναι αντιμέτωπη με ετήσιο επενδυτικό κενό ύψους 750 έως 800 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 4,5% του ΑΕΠ της Ε.Ε., που καλύπτει την ενεργειακή ασφάλεια, τις ψηφιακές υποδομές και την απανθρακοποίηση. Η Έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ένωσης είναι σαφής: οι δημόσιες επενδύσεις είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ευρώπης.

Αυτό που ο Ντράγκι περιγράφει με όρους οικονομικής αναγκαιότητας είναι φανερό σε πολλούς επιμέρους τομείς. Ένας εξ αυτών, η απανθρακοποίηση που απαιτεί τεράστια δημόσια δέσμευση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν μαζικά σε ενεργειακά δίκτυα, μεταφορές και ανακαινίσεις κτιρίων, δηλαδή επιπλέον 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο έως το 2030.

Ωστόσο, οι τρέχουσες δημοσιονομικές τάσεις δεν κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ανάλυση των πολυετών δημοσιονομικών σχεδίων δείχνει ότι περίπου το ένα τρίτο των κρατών-μελών προβλέπει μειώσεις στις δημόσιες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, όσο πιο αυστηρή είναι η δημοσιονομική προσαρμογή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η περικοπή στις επενδύσεις. Αυτό σημαίνει πως χωρίς πολιτική παρέμβαση, η ώθηση που χρειάζεται για τις πράσινες και ψηφιακές υποδομές δεν θα έρθει ποτέ.

Η μακροοικονομική απόδοση των δημόσιων επενδύσεων

Η μελέτη του Social Europe περιλαμβάνει στοιχεία για τον μακροοικονομικό αντίκτυπο των δημόσιων επενδύσεων στην ανάπτυξη, την ανεργία, την ιδιωτική επένδυση και τη σχέση χρέους προς ΑΕΠ.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως τα ευρήματα της έκθεσης ανατρέπουν την συμβατική αντίληψη περί δημοσιονομικής αυστηρότητας. Δείχνουν, δηλαδή, πως υπάρχει τρόπος οι δημόσιες επενδύσεις να μην αποδειχτούν δημοσιονομικά επικίνδυνες. Και ο τρόπος αυτός είναι εάν αποδίδουν υψηλότερα οφέλη και φορολογικά έσοδα απ’ ό,τι αυξάνουν το χρέος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δανεισμός για τη χρηματοδότησή τους θα είναι εντός λογικών πλαισίων και άρα δεν θα διαταράξει τη δημοσιονομική ισορροπία.

Με βάση δεδομένα και από τις 27 χώρες της Ε.Ε., η ανάλυση δείχνει ότι κάθε 1 ευρώ δημόσιας επένδυσης δημιουργεί περίπου 1,30 ευρώ πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε τρία χρόνια – ένας πολλαπλασιαστής 1,3 που συμφωνεί με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ και άλλες διεθνείς μελέτες.

Πέρα από αυτό, τα οφέλη δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη, αφού με την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, η ανεργία μειώνεται και ο ιδιωτικός τομέας τείνει να ενισχύεται αντί να «παραγκωνίζεται». Παράλληλα, η αύξηση του εθνικού εισοδήματος διατηρεί σταθερό το λόγο χρέους προς ΑΕΠ σε βάθος τριετίας, ακόμη και όταν το κράτος δανείζεται για επενδύσεις.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις κατά τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ ετησίως για να πετύχει τους στόχους της σε ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποδομές· στόχο απόλυτα εφικτό, εφόσον υιοθετηθούν τα κατάλληλα πολιτικά πλαίσια.

Τροχοπέδη οι πολιτικές λιτότητας και η μειωμένη παραγωγικότητα

Το βασικό εμπόδιο είναι η δημοσιονομική πίεση που ασκούν οι νέοι κανόνες της ΕΕ, ωθώντας πολλά κράτη-μέλη σε πολιτικές λιτότητας. Κι αυτό, όμως, θα μπορούσε – όπως τονίζεται στην έκθεση – να λυθεί, εάν οι κυβερνήσεις αξιοποιούσαν στο μέγιστο την ευελιξία των κανόνων και να αναθεωρούσαν τις παρωχημένες παραδοχές για τον αντίκτυπο των επενδύσεων στην ανάπτυξη και το χρέος.

Υπό το ίδιο πρίσμα, κομβικής σημασίας θα ήταν και η αύξηση της συγχρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία εξαιρούνται από τον κανόνα δαπανών, καθώς επίσης και η δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού επενδυτικού μηχανισμού. Αυτός θα μπορούσε να διαδεχθεί το NextGenerationEU, καλύπτοντας τα κενά που ανέδειξε η έκθεση Ντράγκι.

Άλλωστε, οι υψηλότεροι επενδυτικοί πολλαπλασιαστές (άνω του 1,5) επιτυγχάνονται όταν οι δαπάνες στοχεύουν σε πραγματικές ανάγκες υποδομών, έρευνα και ανάπτυξη, ενίσχυση θεσμών και διαρθρωτική αλλαγή.

Αυτό, φυσικά, δεν είναι άσχετο με την προειδοποίηση – η οποία επανέρχεται συχνά τον τελευταίο καιρό και όχι μόνον από τον Ντράγκι – ότι η Ευρώπη εξαρτάται σε υπερβολικό βαθμό από το εξωτερικό, πράγμα έχει περιορίσει επικίνδυνα την παραγωγικότητά της και ως εκ τούτου την καθιστά μη ανταγωνιστική.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/11/2025 - 22:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα
Πολιτική

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

ΔΝΤ: Ρίχνει τον πήχυ για την ανάπτυξη της Γαλλίας – «Καμπανάκι» για δημοσιονομικούς κινδύνους
Ειδήσεις

ΔΝΤ: Ρίχνει τον πήχυ για την ανάπτυξη της Γαλλίας – «Καμπανάκι» για δημοσιονομικούς κινδύνους

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν
Ειδήσεις

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν

Μητσοτάκης: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα – Προτεραιότητα η καθημερινότητα του πολίτη
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα – Προτεραιότητα η καθημερινότητα του πολίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας «Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας»

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ