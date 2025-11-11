Στη φυλακή ο «ιερέας - YouTuber» και άλλα τρία μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών
21:40 - 11 Νοε 2025

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος ναρκωτικών στο οποίο εμπλέκονται ιερείς των Παλαιοημερολογιτών, ανάμεσά τους και ένας γνωστός «ιερέας - YouTuber», ο οποίος είχε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αυτοαποκαλούμενος “αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών”, γνωστός για τις διαδικτυακές του παρεμβάσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη (11/11). Μαζί του προφυλακίστηκαν ένας ακόμη παλαιοημερολογίτης ιερέας, μια 43χρονη γυναίκα και ένας 38χρονος άνδρας που συνελήφθη στη Ρόδο, όλοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη (12/11), καθώς έλαβαν προθεσμία από τις δικαστικές αρχές.

Το οργανωμένο κύκλωμα και ο ρόλος των «ιερέων»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα αριθμούσε οκτώ μέλη, εκ των οποίων τρεις ήταν παλαιοημερολογίτες ιερείς. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν αναπτύξει διπλή δράση, συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών με τη διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών.

Από τη δράση τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το κύκλωμα αποκόμισε παράνομα έσοδα άνω των 105.000 ευρώ, ενώ είχε στήσει ένα δίκτυο “κάλυψης” μέσω συσσιτίων για τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων, στην Αθήνα.

Οι συναντήσεις των μελών γίνονταν κυρίως βραδινές ώρες, όταν διοργανώνονταν τα “φιλανθρωπικά” συσσίτια, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνα για τις παράνομες συναλλαγές.

Οι “μακαρονάδες” και οι κωδικές συνομιλίες

Η Αστυνομία, αξιοποιώντας τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, αποκάλυψε ένα κώδικα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι για να κρύψουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Οι συνομιλίες γίνονταν με “μαγειρικούς” όρους, για παράδειγμα, το χασίς αποκαλούνταν “μακαρόνια”, ενώ άλλες ουσίες είχαν αντίστοιχα “διατροφικά” ψευδώνυμα. Έτσι, φράσεις όπως «φέρ’ τα μακαρόνια» ή «έχουμε σούπα απόψε» υποκρύπταν αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Σε βάρος των έξι εκ των οκτώ συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, με το κύριο κατηγορητήριο να αφορά τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για:

Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

Βία κατά υπαλλήλων,

Και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Επόμενα βήματα της έρευνας

Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας το εύρος των επαφών και των οικονομικών συναλλαγών του κυκλώματος, ενώ αναμένονται περαιτέρω συλλήψεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο λόγω της συμμετοχής θρησκευτικών προσώπων με δημόσιο προφίλ, αλλά και για τον τρόπο που το κύκλωμα εκμεταλλευόταν το φιλανθρωπικό έργο ως κάλυψη για τη διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, στα δίχτυα τους φαίνεται να έχουν πιαστεί αρκετοί επιφανείς έλληνες, από τους οποίους απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά για το φιλανθρωπικό τους έργο.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 00:43
