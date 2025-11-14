ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΗΕ – Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: Στήριξη 10 χωρών στο αμερικανικό ψήφισμα
Ειδήσεις
22:06 - 14 Νοε 2025

ΟΗΕ – Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: Στήριξη 10 χωρών στο αμερικανικό ψήφισμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και σειρά χωρών -μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία- εξέφρασαν την κοινή υποστήριξή τους στο υπό διαμόρφωση ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ.

Το κείμενο του ψηφίσματος έχει συνταχθεί από τις ΗΠΑ, ύστερα από συνεννοήσεις με τα μέλη του Συμβουλίου και περιφερειακούς εταίρους.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι το ψήφισμα ενισχύει και επικυρώνει το «ιστορικό ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα», το οποίο παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και εγκρίθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Οι χώρες που συνυπογράφουν τη δήλωση και οι οποίες συμμετείχαν στις σχετικές συζητήσεις κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ, τονίζουν ότι η διαδικασία που δρομολογείται ανοίγει δρόμο για την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την προοπτική δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη πως το σχέδιο αποτελεί «μια ειλικρινή και ρεαλιστική προσπάθεια» για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας, όχι μόνο ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Οι χώρες εκφράζουν τέλος την προσδοκία τους για την ταχεία έγκριση του ψηφίσματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 22:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Επίκειται συνάντηση Γούιτκοφ με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επίκειται συνάντηση Γούιτκοφ με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς

Λάμψα και Intracom συμμετέχουν στην ΑΜΚ της Regency Hellenic Investments
Επιχειρήσεις

Λάμψα και Intracom συμμετέχουν στην ΑΜΚ της Regency Hellenic Investments

Έκθεση ΟΟΣΑ: «Παζλ» αντιφάσεων το ΕΣΥ – Καθολική κάλυψη στα χαρτιά, ελλείψεις και υψηλό κόστος στην πράξη
Υγεία

Έκθεση ΟΟΣΑ: «Παζλ» αντιφάσεων το ΕΣΥ – Καθολική κάλυψη στα χαρτιά, ελλείψεις και υψηλό κόστος στην πράξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot
Ειδήσεις

Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για ενίσχυση των συστημάτων Patriot

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο
Ειδήσεις

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Ιράν: Παρουσίασε προσχέδιο για συνδιαχείριση του Ορμούζ με το Ομάν – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Παρουσίασε προσχέδιο για συνδιαχείριση του Ορμούζ με το Ομάν – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 23:38

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:27

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:07

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:59

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:45

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:27

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Πολιτική
27/05/2026 - 22:15

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ