Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό

Ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν τη Δευτέρα (17/11) τουρκικό πλοίο που μετέφερε υγραέριο στο λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας. Το πλοίο «Orinda» μετέφερε 4.000 τόνους υγραερίου και από την επίθεση προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πλοίο ενδέχεται «να εκραγεί ανά πάσα στιγμή», γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό ακόμα και στη γειτονική Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Digi24, 100 έως 150 κάτοικοι απομακρύνονται προληπτικά από χωριό στην περιοχή Πλαούρου στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας, καθώς το φλεγόμενο πλοίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων από τη ρουμανική κοινοτική ζώνη.

«Ο κίνδυνος έκρηξης είναι υπαρκτός»

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, καθώς το τάνκερ μεταφέρει περίπου 4.000 τόνους LPG. Ο δήμαρχος Τουντόρ Τσερνέγκα ανέφερε ότι συνεργεία ασφαλείας πραγματοποιούν «σπίτι με σπίτι» ελέγχους, ενώ απομακρύνονται ακόμη και ζώα από αγροτικές μονάδες, για να αποφευχθούν απώλειες σε περίπτωση μεγάλης έκρηξης.

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές αρχές στην περιφέρεια Οδησσού έκαναν λόγο για «μαζική επίθεση» σε λιμενικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πολλά πλοία στην περιοχή υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα της Μόσχας.

Το LNG tanker Orinda, με τουρκική σημαία, είναι από τα πλοία που επλήγησαν σοβαρά. Το πλήρωμά του, αποτελούμενο από 16 Τούρκους ναυτικούς, εγκατέλειψε εγκαίρως το πλοίο. Η τουρκική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

? #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 November 17, 2025

Νέο πλήγμα σε ενεργειακή υποδομή της Οδησσού

Σε άλλο περιστατικό, τη Δευτέρα, ρωσικός πύραυλος έπληξε ενεργειακή εγκατάσταση της εταιρείας DTEK στην Οδησσό, αφήνοντας 36.500 σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τα πρώτα εφεδρικά συστήματα επανέφεραν την ηλεκτροδότηση σε περίπου 4.000 νοικοκυριά, όμως οι επισκευές για τα υπόλοιπα αναμένεται να καθυστερήσουν.