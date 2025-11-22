ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στα «κόκκινα» ο ενεργειακός πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ενόψει διαπραγματεύσεων
Ειδήσεις
13:30 - 22 Νοε 2025

Στα «κόκκινα» ο ενεργειακός πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ενόψει διαπραγματεύσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ενώ η διορία του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ουκρανό πρόεδρο για αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης στην περιοχή «τρέχει», η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τον ενεργειακό πόλεμο, σε μία προσπάθεια να αποκτήσουν πλεονέκτημα που θα μπορούσε να τους δώσει «πόντους» ενόψει διαπραγματεύσεων.  

Οι εκτεταμένες ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές της Ουκρανίας αφήνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα, ενώ η Μόσχα προσπαθεί να προκαλέσει μεγαλύτερη οικονομική ζημιά στην Ουκρανία με τον βαρύ χειμώνα να είναι προ των πυλών.

Ο ουκρανικός διαχειριστής δικτύου Ukrenergo ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εφαρμόζονται έκτακτες διακοπές ρεύματος στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, καθώς τα συνεργεία επιχειρούν να αποκαταστήσουν ζημιές από ρωσικά πλήγματα.

Σημειώνεται πως η Ουκρανία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες προσπάθειες της Ρωσίας να κάμψει την αντίστασή της πλήττοντας ενεργειακά assets κατά τον χειμώνα, όταν η θερμοκρασία πέφτει πολύ κάτω από το μηδέν και το μέτωπο παραμένει σχεδόν στάσιμο λόγω πάγου και χιονιού.

Ο φετινός χειμώνας «μπορεί να είναι ο πιο σκληρός» από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, σύμφωνα με τον Μαξίμ Τιμτσένκο, διευθύνοντα σύμβουλο της DTEK, της μεγαλύτερης ιδιωτικής ενεργειακής εταιρείας της Ουκρανίας. «Από τον Σεπτέμβριο, η Ρωσία χτυπά κάθε είδους ενεργειακή υποδομή: ορυχεία, σταθμούς παραγωγής, υποσταθμούς, γραμμές μεταφοράς, παραγωγή και αποθήκευση φυσικού αερίου».

Σημειώνεται ότι μία ρωσική επίθεση με περισσότερα από 500 drones και πυραύλους την Τετάρτη σκότωσε τουλάχιστον 25 ανθρώπους και προκάλεσε νέες διακοπές ρεύματος.

Ακόμη, την περασμένη εβδομάδα μόνο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 2.000 drones, βόμβες ολίσθησης και πυραύλους.

Παρότι οι αρχές αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν το μέγεθος των βλαβών, η διάρκεια των διακοπών ρεύματος δίνει μια ενδεικτική εικόνα: στο Κίεβο, η διακοπή ηλεκτροδότησης διαρκεί τις τελευταίες ημέρες κατά μέσο όρο οκτώ ώρες, φτάνοντας ακόμη και τις 16 ώρες σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με στοιχεία της DTEK.

Οι ελπίδες του Κρεμλίνου στο μέτωπο

Στο μέτωπο, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει αργή πρόοδο σε ανατολική και νότια Ουκρανία, με τεράστιες απώλειες. Στο Ποκρόφσκ, οι μάχες από σπίτι σε σπίτι μαίνονται έπειτα από μήνες προσπαθειών της Ρωσίας να καταλάβει το κομβικό σιδηροδρομικό κέντρο στο Ντονέτσκ.

Αν το πετύχει, θα είναι η σημαντικότερη νίκη του Κρεμλίνου εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, αν και δεν αναμένεται να αλλάξει αποφασιστικά τη στρατιωτική ισορροπία. Το Ποκρόφσκ βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα από την πόλη Αβντίιβκα, την οποία η Ρωσία κατέλαβε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

Ζελένσκι: Πρέπει να ξέρουν ότι θα απαντήσουμε – Αυτό είναι το δίκαιο

Οι μεγάλες ζημιές σε δίκτυα και μονάδες παραγωγής, σε συνδυασμό με την ένταση των ρωσικών επιθέσεων, ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, παρά τις προσπάθειες για ταχεία αποκατάσταση. Ωστόσο, το Κίεβο επιμένει να απαντά με στοχευμένα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για πλήγματα σε διυλιστήρια και θαλάσσιους σταθμούς, με στόχο να διακοπεί η ροή πετροδολαρίων προς το Κρεμλίνο και να πιεστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του πολέμου.

«Η Ρωσία θα κάνει τα πάντα για να έχουμε συνεχείς διακοπές ρεύματος», δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη στο Bloomberg News. «Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι θα απαντήσουμε. Θεωρώ ότι [αυτό] είναι δίκαιο», σημείωσε ακόμη.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η Ουκρανία έχει πλήξει περίπου 45 ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων από τις αρχές Αυγούστου, με το σύνολο να φτάνει τις 65 επιθέσεις για φέτος – έναντι 35 πέρυσι. Επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν ρίξει την επεξεργασία πετρελαίου κάτω από τα εποχικά επίπεδα.

Στις 14 Νοεμβρίου ένα πλήγμα βρήκε το στόχο του και προκάλεσε βλάβες στη ρωσική υποδομή φόρτωσης πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα, δημιουργώντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προσωρινή διακοπή εξαγωγών.

Ο ρόλος των δυτικών κυρώσεων

Εν τω μεταξύ, όσο εντείνονται οι κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας από τη Δύση, τόσο ενισχύονται και οι ουκρανικές επιθέσεις, με την ελπίδα πως η χώρα θα καταφέρει να αποκτήσει πλεονέκτημα.

Για παράδειγμα, παρότι το ηλεκτρικό δίκτυο της Ρωσίας παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό, μεγάλο μέρος του βασικού εξοπλισμού του έχει προέλθει από δυτικές εταιρείες όπως οι GE και Siemens, γεγονός που αυξάνει την ευπάθεια στηρίζοντας τα ουκρανικά χτυπήματα, καθώς οι κυρώσεις δυσκολεύουν την αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος — και θα σταματήσει όταν η Ρωσία ξεμείνει από χρήματα και καταλάβει ότι δεν μπορεί να μας ξεπεράσει», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, σε εκδήλωση του Bloomberg στις Βρυξέλλες.

Την άποψη αυτή, βέβαια, φαίνεται πως δεν συμμερίζονται και οι ΗΠΑ, αφού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε πως είναι «φαντασιοπληξία» να θεωρεί κανείς ότι η Ουκρανία θα νικήσει χάρη στις εντεινόμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις ή εάν σταλούν περισσότερα όπλα και χρήματα στο Κίεβο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός πως οι επιθέσεις τώρα εντείνονται ακόμη περισσότερο δεν είναι τυχαίο. Οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν το διαπραγματευτικό τους πλεονέκτημα λόγω της αμερικανικής πρότασης για τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μπαίνει πια στον τέταρτο χρόνο του.

Πού βασίζεται η δύναμη της Ουκρανίας

Η Ουκρανία, από τη μεριά της, έχει αναπτύξει δικούς της πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που της επιτρέπουν να χτυπά βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος, ενώ λαμβάνει πλέον μεγαλύτερη υποστήριξη για στοχευμένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές από συμμάχους που στο παρελθόν φοβούνταν τις επιπτώσεις στις τιμές πετρελαίου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο προμήθευσε πρόσφατα την Ουκρανία με πυραύλους Cruise Storm Shadow, ενώ την Τρίτη το Κίεβο δήλωσε ότι χρησιμοποίησε αμερικανικούς υπερηχητικούς πυραύλους ATACMS για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέρριψε τέσσερις ATACMS πάνω από την περιοχή Βορόνεζ.

Η ανάπτυξη των ουκρανικών δυνατοτήτων μεγάλου βεληνεκούς «έχει διαβρώσει αυτό που αρχικά ήταν σχεδόν απόλυτο ρωσικό πλεονέκτημα» στον ενεργειακό πόλεμο, σύμφωνα με τον Έρικ Τσιαραμέλα, ανώτερο συνεργάτη στο Carnegie Endowment for International Peace στην Ουάσινγκτον. «Αν η Ουκρανία συνεχίσει να διευρύνει το οπλοστάσιό της και να συντηρεί την εκστρατεία επιθέσεων, οι Ρώσοι αξιωματούχοι θα αναγκαστούν κάποια στιγμή να αναρωτηθούν αν αξίζει πραγματικά να συνεχίζουν τα πλήγματα στο ουκρανικό δίκτυο».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/11/2025 - 19:03
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής
Ειδήσεις

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

Η ελίτ της Ρωσίας... απομακρύνεται από τον πόλεμο, ο Πούτιν δεν φαίνεται να νοιάζεται
Ειδήσεις

Η ελίτ της Ρωσίας... απομακρύνεται από τον πόλεμο, ο Πούτιν δεν φαίνεται να νοιάζεται

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες
Ειδήσεις

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για νέες συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας εν μέσω μεταβαλλόμενων ισορροπιών
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για νέες συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας εν μέσω μεταβαλλόμενων ισορροπιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:38

Τραμπ: «Αντιπατριωτικό» το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών

Πολιτική
04/06/2026 - 16:22

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με την ουσία όσο οι άλλοι κάνουν σόου και επικοινωνία

Πολιτική
04/06/2026 - 16:09

Καλαφάτης: Συνεχίζουμε μια πολιτική συνέπειας και αξιοπιστίας για περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/06/2026 - 16:08

ΕΕ: Τριετής «ανάσα» στις τράπεζες για τους νέους κανόνες trading

Ανεμοδείκτης
04/06/2026 - 15:58

Ποιοι και πόσοι θα έχουν λόγο να ψηφίσουν;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:53

DW: Βαρύ πλήγμα στον ΟΗΕ για τη Γερμανία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 15:46

Έκθεση KPMG: Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων

Πολιτική
04/06/2026 - 15:25

Μητσοτάκης: «Κλειδί» για Ελλάδα και Βουλγαρία οι ενεργειακές διασυνδέσεις και ο Κάθετος Διάδρομος

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:23

Ρούμπιο για Γροιλανδία: «Προς το παρόν» ανήκει στη Δανία - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
04/06/2026 - 15:11

Καμμένος: Ανοιχτός σε συνεργασία με Καρυστιανού - Λάθος ότι έβγαλε «ΕΛΑΣ» το κόμμα ο Τσίπρας

Οικονομία
04/06/2026 - 14:54

Eurobank: Θετικοί οι δείκτες για την οικονομία, αλλά με προειδοποιητικά σημάδια

Ακίνητα
04/06/2026 - 14:52

Κόκκινα δάνεια: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Αλλάζει ο υπολογισμός των τόκων

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 14:38

Βραβείο ψηφιακού μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Πολιτική
04/06/2026 - 14:32

Χαρίτσης: Η θέση της Νέας Αριστεράς οδηγεί σε αδιέξοδο - Δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων

Ναυτιλία
04/06/2026 - 14:29

Qu Shengbin (ΟΛΠ): Σχέδιο για περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 14:25

Άλσος Βεΐκου: Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από μελίσσια

Πολιτική
04/06/2026 - 14:20

Σκάνδαλο υποκλοπών: Αίτημα Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο

Πολιτική
04/06/2026 - 14:19

Κόκκαλης για ΕΛΑΣ: Βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις με τον Τσίπρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 14:09

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον Κόσμο» στα Grand Travel Award Finland 2026

Υγεία
04/06/2026 - 14:03

ΠΟΥ: 1,5 εκατομμύριο θάνατοι το χρόνο οφείλονται σε ακατάλληλα τρόφιμα

Ανεμοδείκτης
04/06/2026 - 13:57

Το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο Ραν Ταν Πλαν

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:54

Κίνηση αναδιάρθρωσης από τη MORE για ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία

Εμπορεύματα
04/06/2026 - 13:47

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 13:41

ΟΗΕ: Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας η Γερμανία – Αυστρία και Πορτογαλία κέρδισαν τις ευρωπαϊκές έδρες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:25

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Πολιτική
04/06/2026 - 13:24

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε Fact checking στην πολιτική και τέλος στα τρολς του διαδικτύου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:24

ΔΕΗ: Deal για ενίσχυση των ΑΠΕ - Αποκτά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα από τη Motor Oil

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:20

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 13:17

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος

Τεχνολογία
04/06/2026 - 13:09

Αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις πλατφόρμες επικοινωνίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ