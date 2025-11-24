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Wall: Δυναμικό ξεκίνημα καθώς το AI trade επιχειρεί επιστροφή με την Alphabet
Χρηματιστήρια
16:54 - 24 Νοε 2025

Wall: Δυναμικό ξεκίνημα καθώς το AI trade επιχειρεί επιστροφή με την Alphabet

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές καταγράφουν άνοδο τη Δευτέρα 24/11, με την Alphabet να ηγείται, καθώς η αγορά επιδιώκει να ανακάμψει ενόψει της εβδομάδας των Ευχαριστιών, μετά την πτώση που «ξεφούσκωσε» το ανοδικό ράλι της φετινής άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,72% στις 6.650,57 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 1,51% στις 22.608,915 μονάδες. Μικρή ενίσχυση και για τον Dow Jones Industrial Average που κινείται κατά 28 μονάδες υψηλότερα, ή κατά 0,06% στις 46.273,88 μονάδες .

Η χρηματιστηριακή αγορά θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving), ενώ την Παρασκευή θα κλείσει νωρίτερα, στη 1 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Οι μετοχές της Alphabet ενισχύθηκαν τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι για τη θέση της εταιρείας στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Google ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το αναβαθμισμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, Gemini 3, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την παρουσίαση του Gemini 2.5. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο 4%.

Οι μετοχές προσπαθούν να «χτίσουν» πάνω στην ισχυρή ανάκαμψη που ξεκίνησε την Παρασκευή, μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες έχουν σημειώσει σημαντική πτώση από την αρχή του μήνα, υπό την πίεση επαναξιολόγησης των υψηλών αποτιμήσεων σε μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και οι οποίες είχαν τροφοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος των ανόδων του 2025.

Ο S&P 500 υποχώρησε 2% την προηγούμενη εβδομάδα, διευρύνοντας τη συνολική πτώση του Νοεμβρίου στο 3,5%. Ο Nasdaq Composite έχασε 2,7% και έχει υποχωρήσει 6,1% από την αρχή του μήνα. Ο Dow Jones με 30 μετοχές υποχώρησε 1,9% την περασμένη εβδομάδα και καταγράφει απώλειες 2,8% για τον μήνα.

Το τελευταίο τμήμα του Νοεμβρίου ενδέχεται να αποδειχθεί εξίσου δύσκολο. Με τους όγκους συναλλαγών να αναμένεται να μειωθούν τις επόμενες ημέρες και με λίγους ουσιαστικούς καταλύτες πριν από τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, η μεταβλητότητα μπορεί να αυξηθεί.

«Οι επενδυτές απεχθάνονται τον θόρυβο. Θέλουν βεβαιότητα, και η αγορά απλώς δεν μπορεί να τους τη δώσει αυτή τη στιγμή», δήλωσε σε σημείωμά του ο Mark Malek, CIO της Siebert Financial.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 23:16
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