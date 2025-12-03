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ΕΕ: Συμφωνία για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027
Εμπορεύματα
08:52 - 03 Δεκ 2025

ΕΕ: Συμφωνία για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027

Reporter.gr Newsroom
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/12) ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σταδιακή παύση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το 2027, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ένωσης να μειώσει αποφασιστικά την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία.

Βάσει της συμφωνίας, θα εφαρμοστεί νομικά δεσμευτική, σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού LNG και αερίου μέσω αγωγών, με την πλήρη διακοπή των εισαγωγών LNG να προβλέπεται έως το τέλος του 2026 και των εισαγωγών μέσω αγωγών έως το φθινόπωρο του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, η Ρωσία κάλυπτε το 12% των εισαγωγών αερίου της ΕΕ — σημαντικά μειωμένο από το 45% πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 — ενώ χώρες όπως η Ουγγαρία, η Γαλλία και το Βέλγιο εξακολουθούσαν να προμηθεύονται ρωσικό αέριο.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 09:22
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