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Νοστράδαμος Τραμπ προβλέπει τον πολιτισμικό αφανισμό της Ευρώπης εντός εικοσαετίας
Ειδήσεις
15:48 - 05 Δεκ 2025

Νοστράδαμος Τραμπ προβλέπει τον πολιτισμικό αφανισμό της Ευρώπης εντός εικοσαετίας

Reporter.gr Newsroom
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Έγγραφο από τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι η Ευρώπη οδεύει προς πλήρη πολιτισμική αποσύνθεση, εξαιτίας της μεταναστευτικής πολιτικής και της στρατηγικής της ΕΕ.  

Πιο αναλυτικά, στο έγγραφο σημειώνεται πως ακόμη και τα οικονομικά προβλήματα της Γηραιάς Ηπείρου επισκιάζονται από «την προοπτική του πολιτισμικού αφανισμού» εντός της επόμενης εικοσαετίας.

Σε ένα κείμενο 33 σελίδων αναφέρεται ότι «τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη περιλαμβάνουν δραστηριότητες της ΕΕ και άλλων υπερεθνικών φορέων που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία· πολιτικές μετανάστευσης που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν συγκρούσεις· λογοκρισία και καταστολή της αντιπολίτευσης· μεγάλη μείωση των γεννήσεων και απώλεια εθνικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης».

Στο έγγραφο διατυπώνεται επίσης η ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στηρίξουν ευρωπαϊκά κόμματα με τα οποία ευθυγραμμίζονται ιδεολογικά.

«Η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος, και η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων αποτελεί πράγματι λόγο αισιοδοξίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στον πρόλογο της Στρατηγικής, ο Τραμπ περιγράφει το σχέδιο ως «έναν οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική θα παραμείνει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην Ιστορία και η πατρίδα της ελευθερίας».

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι «η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Μέσα σε λίγες δεκαετίες – ή και λιγότερο – θα γίνουν «μη Ευρωπαίοι»

Εν τω μεταξύ, υιοθετείται και η συνωμοσιολογική θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», σύμφωνα με την οποία οι ελίτ σχεδιάζουν να μειώσουν την εκλογική δύναμη των λευκών Ευρωπαίων ανοίγοντας τις πόρτες των χωρών τους σε μετανάστες από την αφρικανική ήπειρο, και συγκεκριμένα από τις μουσουλμανικές χώρες.

Έτσι, στο έγγραφο εντοπίζονται διατυπώσεις, όπως η παρακάτω:

«Είναι κάτι παραπάνω από πιθανό ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες, το αργότερο, κάποια μέλη του ΝΑΤΟ θα γίνουν στην πλειονότητά τους μη Ευρωπαίοι»

Αναφορές, ωστόσο, βρίσκουμε και ως προς του Ουκρανικό, με τις ΗΠΑ να τονίζουν ότι είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων και για την αποκατάσταση της «στρατηγικής σταθερότητας» σε σχέση με τη Ρωσία.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι οι «ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας» στην Ευρώπη έχουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο», ενώ παράλληλα υπαινίσσεται ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία.

Τέλος, σε αντίθεση με την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ για νέες υποψηφιότητες, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη «να τερματίσει την αντίληψη του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας που επεκτείνεται διαρκώς».

Οι αναφορές στην Ουκρανία και οι προειδοποιήσεις των Ευρωπαίων για «προδοσία»

Τα αποσπάσματα από τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ έρχονται ακριβώς τη στιγμή που στην Ευρώπη διακινούνται διάφορες φήμες σχετικά με ενδεχόμενη πρόθεση των ΗΠΑ, και του Τραμπ προσωπικά, να «προδώσουν» την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποίησαν – κατά τη διάκρεια εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες – πως οι ΗΠΑ ενδέχεται να προδώσουν την Ουκρανία και την Ευρώπη στο εδαφικό ζήτημα, χωρίς να υπάρχει σαφής συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με αντίγραφο της τηλεφωνικής συνομιλίας της Δευτέρας (1/12), που είδε το γερμανικό Μέσο, ο Μέρτς είπε ότι ο Ζελένσκι πρέπει να είναι «εξαιρετικά προσεκτικός τις επόμενες ημέρες», τονίζοντας πως «παίζουν παιχνίδια τόσο με εσάς, όσο και με εμάς», μία δήλωση που πιθανότατα αφορά τους δύο Αμερικανούς διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Έτσι, ενώ οι Ευρωπαίοι επαινούν δημοσίως την πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, η διαρροή αυτή που έρχεται στο φως είναι ενδεικτική της πραγματικής ανησυχίας και δυσπιστίας τους απέναντι στις προθέσεις των ΗΠΑ και τις κινήσεις των δύο απεσταλμένων.

Τις ανησυχίες αυτές, δε, φαίνεται πως μοιράζονται ακόμη και οι πιο φιλικοί προς τον Τραμπ ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Φινλανδίας και ο γγ του ΝΑΤΟ. Ο Φινλανδός Αλεξάντερ Στουμπ προειδοποίησε: «Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους [ενν. Γουίτκοφ, Κούσνερ]», με τον Μαρκ Ρούτε να συμφωνεί και να συμπληρώνει: «Πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».

Σημειώνεται ότι εκτός από τους Μακρόν, Μερτς, Ρούτε και Στουμπ, στην εμπιστευτική τηλεφωνική συνομιλία των Ευρωπαίων τη Δευτέρα συμμετείχαν ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζιόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ακόμη, σύμφωνα με το Spiegel, δύο από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση δήλωσαν ότι το περιεχόμενο που έφτασε στα χέρια των δημοσιογράφων ήταν σωστό, αρνούμενοι βέβαια να επιβεβαιώσουν μεμονωμένες αναφορές, καθώς επρόκειτο για εμπιστευτική συζήτηση.

Στο Παρίσι, ωστόσο, αμφισβητήθηκε ότι ο Μακρόν είχε μιλήσει για επικείμενη προδοσία από τους Αμερικανούς. «Ο Πρόεδρος δεν χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις», ανέφερε το Élysée σε ερώτηση. Ωστόσο, το προεδρικό γραφείο αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες σχετικά με το πώς ο Μακρόν φέρεται να εκφράστηκε κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με τη γαλλική εκδοχή, επικαλούμενο τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των συνομιλιών.

Η καγκελαρία, επίσης, απέφυγε να σχολιάσει, χαρακτηρίζοντας το έγγραφο που είδαν οι δημοσιογράφοι ως «διαδόσεις από αποσπάσματα συνομιλιών».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 16:08
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