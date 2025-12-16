ΗΠΑ: Στάσιμες οι λιανικές πωλήσεις τον Οκτώβριο

Οι λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρουσίασαν μεταβολή τον Οκτώβριο, καθώς η υποχώρηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων και τα μειωμένα έσοδα από τα καύσιμα εξισορρόπησαν την ενίσχυση της καταναλωτικής δαπάνης σε άλλους τομείς.

Η συνολική αξία των αγορών λιανικής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα μετά από αναθεωρημένη άνοδο 0,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου, η δημοσίευση των οποίων καθυστέρησε λόγω του κυβερνητικού shutdown.

Αν εξαιρεθούν οι πωλήσεις αυτοκινήτων και η βενζίνη, οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 0,5%.

Θετική εικόνα παρουσίασαν οκτώ από τις 13 βασικές κατηγορίες του λιανεμπορίου, με αξιοσημείωτες αυξήσεις στα πολυκαταστήματα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αντίθετα, οι πωλήσεις οχημάτων υποχώρησαν κατά 1,6%, εν μέρει εξαιτίας της λήξης των ομοσπονδιακών φορολογικών κινήτρων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ οι χαμηλότερες τιμές των καυσίμων περιόρισαν τα έσοδα των πρατηρίων.