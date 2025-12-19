Φον Ντερ Λάιεν - Κόστα: Μήνυμα στήριξης στους Ευρωπαίους αγρότες

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τους Ευρωπαίους αγρότες έστειλαν μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον απόηχο των έντονων κινητοποιήσεων που σημειώθηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, και ενώ στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας είχαν προηγηθεί επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, ο Αντόνιο Κόστα υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «ακούει» τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου. «Θέλω να τους πω πως η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να σας στηρίζει, διότι όλοι γύρω από το τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της γεωργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε επίσης ότι η προστασία των Ευρωπαίων αγροτών, αλλά και της επισιτιστικής ασφάλειας, αποτελεί κεντρικό στόχο της Ένωσης. Όπως σημείωσε, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στο επίκεντρο των επερχόμενων διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Αναφερόμενος στη μη επίτευξη συμφωνίας για την άμεση υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, που αφορά την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, ο Αντόνιο Κόστα επισήμανε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστούν ένα «πολύ καλό σημείο εκκίνησης» για τη συνέχιση της συζήτησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος και ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία προσερχόμενη στη Σύνοδο είχε επισημάνει τη σημασία της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τη Mercosur, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μετά το τέλος των εργασιών ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος. «Χρειαζόμαστε μερικές επιπλέον εβδομάδες για να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζητήματα με τα κράτη μέλη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν βρίσκεται ήδη σε επαφή με τους εταίρους της Mercosur και έχει συμφωνηθεί μια «μικρή αναβολή» της υπογραφής της συμφωνίας.

Οι δηλώσεις των δύο κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΕ αποτυπώνουν την προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα στην προώθηση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών και στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των Ευρωπαίων αγροτών, σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων.