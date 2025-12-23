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Ο ουκρανικός στρατός αποσύρθηκε από την πόλη Σιβέρσκ
Ειδήσεις
19:20 - 23 Δεκ 2025

Ο ουκρανικός στρατός αποσύρθηκε από την πόλη Σιβέρσκ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ουκρανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την πόλη Σιβέρσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική ηγεσία του Κιέβου, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου.

Στην ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού εξηγεί ότι η απόσυρση έγινε για να προστατευτούν οι ζωές των στρατιωτών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στον αντίπαλο.

«Οι εισβολείς κατάφεραν να προελάσουν λόγω της σημαντικής αριθμητικής τους υπεροχής και της συνεχούς πίεσης από μικρές ομάδες εφόδου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Σιβέρσκ βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από το Σλαβιάνσκ. Η Ρωσία είχε δηλώσει ότι κατέλαβε την πόλη στις 11 Δεκεμβρίου, το τελευταίο οχυρό που εμπόδιζε τις ρωσικές δυνάμεις να πλησιάσουν τις μεγαλύτερες περιφερειακές πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ, οι οποίες παρέμεναν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Με πληθυσμό περίπου 11.000 κατοίκους πριν από την έναρξη του πολέμου, το Σιβέρσκ έχει πλέον υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

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