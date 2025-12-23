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Τουρκία: Σκοτώθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης σε συντριβή αεροσκάφους
Ειδήσεις
21:57 - 23 Δεκ 2025

Τουρκία: Σκοτώθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης σε συντριβή αεροσκάφους

Reporter.gr Newsroom
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Συνετρίβη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος Falcon 50 που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης και είχε χαθεί το απόγευμα της Τρίτης (23/12) από τα ραντάρ, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας    

Πιο αναλυτικά, στα τουρκικά ΜΜΕ εμφανίστηκε βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Την είδηση πως το αεροσκάφος που μετέφερε τον Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ-Χαντάντ και άλλα τέσσερα άτομα είχε χαθεί από τα ραντάρ επιβεβαίωσε νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, μέσω ανάρτησής του στο Χ. Όπως έγραψε ο Γερλικάγια, το σήμα χάθηκε στις 17:52 GMT, μετά την απογείωση του αεροσκάφους από την Άγκυρα με προορισμό την Τρίπολη που είχε γίνει στις 17:10 GMT.

Ανέφερε, μάλιστα, πως ο πιλότος είχε υποβάλει αίτημα για αναγκαστική προσγείωση όταν το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από την περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, αλλά δεν υπήρξε καμία επαφή στη συνέχεια.

Λίγη ώρα αργότερα, εγχώρια ΜΜΕ μετέδωσαν ότι κάτοικοι στην περιοχή Χαϊμάνα ανέφεραν πως άκουσαν ισχυρό θόρυβο, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες.

Σημειώνεται πως οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και τυχόν συντριμμιών, ενώ ο εναέριος χώρος της Άγκυρας έχει κλείσει για πτήσεις.​​​​ Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16, με την κωδική ονομασία «Hancer 67 – Çağrı», που απογειώθηκαν από το Ικόνιο, επιχειρούν στην περιοχή στο πλαίσιο των ερευνών.

Όπως τονίζεται από την τουρκική κυβέρνηση, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις προκύψουν νεότερα στοιχεία.

{https://x.com/Gerashchenko_en/status/2003547875603808490}

Τελευταία τροποποίηση στις 23/12/2025 - 23:42
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