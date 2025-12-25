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Σουηδία: Συναγερμός στην πόλη Μπόντεν – Νεκρή μία 55χρονη
Ειδήσεις
19:02 - 25 Δεκ 2025

Σουηδία: Συναγερμός στην πόλη Μπόντεν – Νεκρή μία 55χρονη

Reporter.gr Newsroom
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Η αστυνομία της Σουηδίας διεξάγει έρευνα για ένα «σοβαρό συμβάν» που σημειώθηκε στην πόλη Μπόντεν, στα βόρεια της χώρας. Όπως ανακοινώθηκε βρέθηκε νεκρή μία γυναίκα 55 ετών, ενώ οι αστυνομικοί πυροβόλισαν και σκότωσαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης. Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν και έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet, πρόκειται για ένα «σοβαρό βίαιο έγκλημα, στο οποίο φέρεται να έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι», ενώ η ίδια πηγή σημείωσε πως «ένας ύποπτος δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία».

Έρευνες σε εξέλιξη

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο λένε ότι άκουσαν κραυγές στην περιοχή, ενώ η Åsa Mjörndal, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε πως «είναι ένα σοβαρό περιστατικό».

Αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο του Μπόντεν βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η αστυνομία ειδοποιήθηκε στην περιοχή λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

«Έχουμε μια υπόθεση σε εξέλιξη εκεί, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερα από το ότι είναι ένα σοβαρό περιστατικό», ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Åsa Mjörndal.

Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ένας κάτοικος της περιοχής, με τον οποίο μίλησε η Aftonbladet, είδε πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας και ασθενοφόρα στον δρόμο. Το άτομο περιγράφει το μέρος ως μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή.

«Είμαστε λίγο σοκαρισμένοι εδώ», λέει, ενώ ένας γείτονας, που ήταν έξω με τον σκύλο του, άκουσε κραυγές στην περιοχή το πρωί. «Το σκυλί φοβήθηκε, μετά ήταν ήσυχο», περιγράφει.

Η κομητεία Norrbotten επιβεβαιώνει ότι έχει δεχθεί τραυματίες μετά το συμβάν. «Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής μετά το περιστατικό», ανέφερε η Eva-Marie Svensson, υπεύθυνη επικοινωνίας της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται οτι η Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιότερα από τον Αρκτικό Κύκλο και αποτελεί την έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/12/2025 - 19:43
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