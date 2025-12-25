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Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: «Υπάρχουν καλές ιδέες» για βιώσιμη ειρήνη
Ειδήσεις
20:08 - 25 Δεκ 2025

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: «Υπάρχουν καλές ιδέες» για βιώσιμη ειρήνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Χθες, ο Ζελένσκι είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες του νέου ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο στοχεύει στη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε ορισμένες σημαντικές πτυχές της δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να συμβάλουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και σε μια βιώσιμη ειρήνη», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι είχε «μια πολύ καλή συζήτηση» με τους Αμερικανούς και τους ευχαρίστησε «για την εποικοδομητική τους προσέγγιση, την εντατική δουλειά τους και τα ευγενικά τους λόγια».

«Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα με αφορμή τα Χριστούγεννα και οι ιδέες που ανταλλάξαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες», πρόσθεσε.

Το κείμενο που παρουσίασε χθες ο Ζελένσκι προβλέπει το πάγωμα του μετώπου στις τρέχουσες γραμμές, χωρίς να προσφέρει άμεση λύση στο επίμαχο ζήτημα των εδαφών που κατέχει η Ρωσία, τα οποία καλύπτουν περίπου το 19% της Ουκρανίας. Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή, η νέα πρόταση παραλείπει σημαντικές απαιτήσεις της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές του Ντονμπάς που εξακολουθούν να ελέγχουν και τη νομική δέσμευση του Κιέβου να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απίθανο η Ρωσία να αποδεχθεί τη νέα πρόταση. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα «εξετάζει τη θέση της» και απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/12/2025 - 21:12
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