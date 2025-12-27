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Ταϊλάνδη-Καμπότζη: Συμφωνία για κατάπαυση του πυρός
Ειδήσεις
16:15 - 27 Δεκ 2025

Ταϊλάνδη-Καμπότζη: Συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

Reporter.gr Newsroom
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Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν σήμερα (27/12) σε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη μεθοριακή τους σύγκρουση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 47 νεκρούς και την εκτόπιση σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων μέσα σε τρεις εβδομάδες, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφηκε από τους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών στη νοτιοανατολική Ασία, η κατάπαυση πυρός τίθεται σε ισχύ στις 12:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας) στις 27 Δεκεμβρίου 2025.

Η κοινή δήλωση προβλέπει επίσης ότι οι πολίτες που ζουν στις πληγείσες μεθοριακές περιοχές θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με πλήρη ασφάλεια και αξιοπρέπεια το συντομότερο δυνατόν, χωρίς καμία παρεμπόδιση.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε πάγωμα των στρατιωτικών θέσεων, αποναρκοθέτηση των μεθοριακών περιοχών, συνεργασία της αστυνομίας κατά της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και η απελευθέρωση 18 Καμποτζιανών στρατιωτών από την Μπανγκόκ μετά από 72 ώρες εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς, οι 47 θάνατοι προέρχονται από 26 Ταϊλανδούς και 21 Καμποτζιανούς.

Η αντιπαράθεση των δύο χωρών αφορά τη χάραξη των συνόρων τους μήκους 800 χιλιομέτρων, η οποία είχε καθοριστεί κατά την περίοδο της γαλλικής αποικιοκρατίας. Οι συγκρούσεις επανήλθαν στις αρχές Δεκεμβρίου μετά την κατάρρευση προηγούμενης κατάπαυσης πυρός, την οποία είχε μεσολαβήσει ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τερματιστεί ένας προηγούμενος γύρος συγκρούσεων τον Ιούλιο.

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