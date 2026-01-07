ΗΠΑ: Νεκρή μία γυναίκα εξαιτίας πυροβολισμών από στελέχη της ICE στη Μινεάπολη

Μια γυναίκα έπεσε νεκρή από πυρά αστυνομικού της ICE(Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών) στη Μινεάπολη.

Η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, ανάφερε σε δήλωσή της:

«Σήμερα, οι αστυνομικοί της ICE στη Μινεάπολη διεξήγαγαν στοχευμένες επιχειρήσεις όταν οι ταραξίες άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς της ICE και μία από αυτές τις βίαιες ταραξίες έθεσε σε λειτουργία το όχημά της, προσπαθώντας να πατήσει τους αστυνομικούς μας σε μια προσπάθεια να τους σκοτώσει – μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας.

Ένας αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του στην επιβολή του νόμου και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε αμυνόμενος.

Χρησιμοποίησε την εκπαίδευσή του και έσωσε τη ζωή του και τη ζωή των συναδέλφων του.

Η φερόμενη ως δράστρια χτυπήθηκε και είναι νεκρή. Οι τραυματίες αξιωματικοί της ICE αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Αυτή είναι η άμεση συνέπεια των συνεχών επιθέσεων και της δαιμονοποίησης των αξιωματικών μας από πολιτικούς-καταφύγια που τροφοδοτούν και ενθαρρύνουν τις αχαλίνωτες επιθέσεις στις αρχές επιβολής του νόμου. Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες που απλώς επιβάλλουν τον νόμο αντιμετωπίζουν αύξηση 1.300% στις επιθέσεις εναντίον τους και αύξηση 8.000% στις απειλές θανάτου.

Πρόκειται για μια εξελισσόμενη κατάσταση και θα δώσουμε στο κοινό περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες».

{https://x.com/TriciaOhio/status/2008957179793998266}