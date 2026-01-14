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Η συνάντηση ΗΠΑ - Δανίας για τη Γροιλανδία κατέληξε σε αδιέξοδο
Ειδήσεις
23:33 - 14 Ιαν 2026

Η συνάντηση ΗΠΑ - Δανίας για τη Γροιλανδία κατέληξε σε αδιέξοδο

Reporter.gr Newsroom
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Η συνάντηση για τη Γροιλανδία μεταξύ Αμερικανών και Δανών αξιωματούχων κατέληξε σε αδιέξοδο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε μια «ειλικρινής αλλά και εποικοδομητική» συζήτηση με την κυβέρνηση Τραμπ, σε μια συνάντηση υψηλού ρίσκου για τη Γροιλανδία στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε καμία συμφωνία σχετικά με τις απαιτήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «κατέχει» το αρκτικό έδαφος.

«Εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία» για το μέλλον της Γροιλανδίας, δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, επικεφαλής της δανικής διπλωματίας, μιλώντας δίπλα στη Γροιλανδή ομόλογό του, Βίβιαν Μότσφελντ, έξω από τη δανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. «Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε την αμερικανική θέση».

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο, την οποία φιλοξένησε ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, οδήγησε πάντως σε συμφωνία για τη δημιουργία μιας «ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου» που θα συζητήσει τις ανησυχίες του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τον Ράσμουσεν. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έδωσαν άμεσα τη δική τους ενημέρωση για τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ επανέλαβε τη σημασία της Γροιλανδίας, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας» και ότι η στρατηγική της θέση στην Αρκτική την καθιστά απαραίτητη για το προτεινόμενο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome που θέλει να κατασκευάσει. «Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο».

Προειδοποίησε ότι, αν οι ΗΠΑ δεν αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα.

Αναμενόμενο... ναυάγιο

Η απουσία απτών αποτελεσμάτων από τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον δεν ήταν απροσδόκητη. Μιλώντας την Τρίτη, ο Τζέρεμι Σαπίρο, διευθυντής ερευνών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δήλωσε ότι ήταν απίθανο να βρεθεί κάποιος συμβιβασμός. «Ειλικρινά, οι Δανοί έχουν ήδη προσφέρει όλα όσα λένε οι Αμερικανοί ότι θέλουν, και αυτά έχουν απορριφθεί», είπε.

Οι συνομιλίες της Τετάρτης αναμενόταν να πραγματοποιηθούν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όμως ο τόπος άλλαξε αφού ο Βανς εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, που ήλπιζαν ότι η συνάντηση θα παρείχε την ευκαιρία να ζητηθεί σαφήνεια από τον Ρούμπιο σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία, εξέφρασαν ανησυχία πριν από τις συνομιλίες, επικαλούμενοι τη συμμετοχή του Βανς. Ο αντιπρόεδρος έχει υπάρξει επικριτικός και απαξιωτικός απέναντι στους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο ΝΑΤΟ.

Η πρόταση της Γροιλανδίας

Οι Δανοί αξιωματούχοι προσήλθαν στη συνάντηση με «κόκκινη γραμμή» την απόλυτη απόρριψη της απαίτησης του Ντόναλντ Τραμπ να παραχωρηθεί ο έλεγχος της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, παρότι προσέφεραν βαθύτερη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία. Η Γροιλανδία, που αποτελεί τμήμα του δανικού βασιλείου εδώ και αιώνες, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, σύμφωνα με την Κοπεγχάγη.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανησυχούν ότι τυχόν αμερικανικά αντίποινα κατά της Δανίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευρωπαϊκά αντίμετρα και σε επικίνδυνη κλιμάκωση των διατλαντικών εντάσεων ή ακόμη και σε ρήγμα εντός της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι μια αμερικανική προσάρτηση της Γροιλανδίας θα υπονόμευε την ασφάλεια στην Αρκτική, αντί να την ενισχύσει, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για το μέλλον τους.

Ο αντιπρόεδρος Βανς έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να προχωρήσει όσο χρειαστεί για την προάσπιση των αμερικανικών συμφερόντων στη Γροιλανδία, ενώ έχει επικρίνει τη Δανία για ανεπαρκή διαχείριση της ασφάλειας του νησιού.

Από την πλευρά της Γροιλανδίας, ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι η Γροιλανδία «δεν είναι προς πώληση» και δεν επιθυμεί να ανήκει ή να κυβερνάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη βούληση παραμονής στο βασίλειο της Δανίας.

Ο Τραμπ απέρριψε τις δηλώσεις του, προειδοποιώντας ότι η στάση αυτή θα αποτελέσει «μεγάλο πρόβλημα». Παράλληλα, δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ευρεία αντίθεση των Αμερικανών —ακόμη και μεταξύ ψηφοφόρων του Τραμπ— σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή οικονομική προσπάθεια προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Να σημειωθεί τέλος πως κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ένα σκίτσο με λεζάντα: «Προς τα πού, Γροιλανδέ;». Στο σκίτσο απεικονίζονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι, με δύο πιθανούς προορισμούς: η Αμερική, συμβολισμένη από τον Λευκό Οίκο κάτω από καταγάλανο ουρανό, και η Κίνα και η Ρωσία, αντιπροσωπευόμενες από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, σε ένα σκοτεινό φόντο.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 23:37
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