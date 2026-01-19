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Σοκ στην Ισπανία από εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας: 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
Ειδήσεις
09:55 - 19 Ιαν 2026

Σοκ στην Ισπανία από εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας: 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Τους 39 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, τα οποία εκτροχιάστηκαν το βράδυ της Κυριακής (18/1) στην περιοχή Αδαμούθ κοντά στην Κόρδοβα.    

Πιο συγκεκριμένα, τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε με συρμό που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα.

Μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού, το τρένο από τη Μάλαγα από άγνωστη αιτία εκτροχιάστηκε και χτύπησε δύο βαγόνια του τρένου που βρισκόταν σε παράπλευρη γραμμή και είχε προορισμό την Ουέλβα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε,, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsdjt0t4bjl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης της σύγκρουσης ήταν να εκτροχιαστούν συρμοί και του δεύτερου τρένου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέβησαν στον τόπο του δυστυχήματος για απεγκλωβίσουν τους επιβάτες που είχαν παγιδευτεί. Στα τρένα επέβαιναν συνολικά 317 άνθρωποι.

{https://x.com/TridentxIN/status/2013012538481340826}

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Κατά την El Mundo, υπάρχουν 170 ελαφρά τραυματίες, ενώ η El Pais αναφέρει ότι 73 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 24 σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Iσπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsebts508ap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σε ποιες εταιρείες ανήκουν τα τρένα

Το πρώτο τρένο ανήκει στην Iryo, που είναι μία ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στον ιταλικό κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato. Η αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν ένα τρένο Freccia 1000 που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα - Μαδρίτη, δήλωσε εκπρόσωπος της Ferrovie dello Stato.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για το συμβάν και ενημέρωσε ότι έχει ενεργοποιήσει όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της κατάστασης.

Το δεύτερο τρένο ανήκε στη Renfe, η οποία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το δυστύχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsdvw72250x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σάντσεθ: Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των γεγονότων

Σε μία πρώτη αντίδραση ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, έγραψε στο X πως είναι «πολύ ανήσυχος για το ατύχημα μεταξύ δύο τρένων υψηλής ταχύτητας που εκτροχιάστηκαν στην Ανταμούζ (Κόρδοβα)».

Ακόμη, έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» και σημείωσε ότι «καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή».

«Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Μακρόν: Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

«Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας μέσω X -στα ισπανικά και στα γαλλικά- τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfscqai89ctl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 09:59
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