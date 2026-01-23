Μελόνι προς Ευρωπαίους: Κακή ιδέα η μάχη κατά του Τραμπ – Μην τον αντιμετωπίζετε σαν παράφρονα

Υποστηρικτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν για μία ακόμη φορά η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, προσπαθώντας να κατευνάσει τις εντάσεις στις διατλαντικές σχέσεις.

Σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση στο πλαίσιο της χθεσινής (22/10 Συνόδου Κορυφής, η Μελόνι φέρεται να είπε στους ηγέτες της ΕΕ ότι η σύγκρουση με τον Τραμπ είναι κακή ιδέα, καθώς η Ευρώπη έχει να χάσει τα πάντα από μια αντιπαράθεση με την Αμερική.

Σύμφωνα με το Politico, η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνέστησε ψυχραιμία στους Ευρωπαίους ηγέτες και τους κάλεσε να μην αντιμετωπίζουν τον Τραμπ ως «τρελό» ή απρόβλεπτο, όπως ακούγεται ότι τον έχουν χαρακτηρίσει κατ’ ιδίαν ορισμένοι αξιωματούχοι.

Από την άλλη, είναι φανερό ότι τη στάση της Μελόνι δεν τη συμμερίζονται και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.

Μιλώντας μετά τη Σύνοδο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άφησε να εννοηθεί ότι οι ηγέτες έμαθαν αυτή την εβδομάδα πως το να στέκονται απέναντι στον Τραμπ με αποφασιστικότητα αλλά χωρίς κλιμάκωση, αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική, την οποία θα πρέπει να συνεχίσουν.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου τον επόμενο μήνα για μία στρατηγική συζήτηση, με στόχο την προσαρμογή σε μια νέα παγκόσμια τάξη που χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και μειωμένο ρόλο του διεθνούς δικαίου.

«Η εντύπωσή μας ήταν ότι η μεγάλη πλειονότητα των ηγετών αντιλαμβάνεται τις τελευταίες εβδομάδες ως σημείο καμπής και ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα σε πολλά μέτωπα για να υπερασπιστεί τα βασικά της συμφέροντα», ανέφερε στο Politico μία ακόμη πηγή με γνώση των συζητήσεων, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν αυταπάτες πως η κρίση έχει τελειώσει».