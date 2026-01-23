Γαλλία: Απαγόρευση συγκέντρωσης Βρετανών ακροδεξιών

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα (23/1) την απαγόρευση μιας προγραμματισμένης συγκέντρωσης Βρετανών ακροδεξιών ακτιβιστών, που αντιτίθενται στη μετανάστευση, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, στη βόρεια Γαλλία.

Η κινητοποίηση, με την ονομασία Overlord –αναφορά στην κωδική ονομασία της Απόβασης της Νορμανδίας το 1944, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη για να αντιμετωπίσουν τον ναζιστικό στρατό– φέρεται να είχε στόχο, σύμφωνα με την απόφαση απαγόρευσης, «να υποκαταστήσει τις γαλλικές αστυνομικές αρχές», επιχειρώντας να εμποδίσει την αναχώρηση μεταναστών προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι περιφερειάρχες δύο διοικητικών περιοχών της βόρειας Γαλλίας τόνισαν ότι παρατηρείται συχνά παρουσία στα γαλλικά παράλια ακτιβιστών που προέρχονται από το βρετανικό ακροδεξιό κίνημα, και ειδικότερα από την οργάνωση Raise the Colours. Σύμφωνα με τους ίδιους, τα άτομα αυτά εμπλέκονται σε πρακτικές εκφοβισμού εις βάρος μεταναστών αλλά και ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Οι δράσεις τους, τις οποίες προβάλλουν μέσω κοινωνικών δικτύων, εντάσσονται, όπως επισημαίνεται, σε μια ξενοφοβική και αντιμεταναστευτική ιδεολογική κατεύθυνση και εγκυμονούν σαφείς κινδύνους για πρόκληση επεισοδίων και διατάραξη της δημόσιας τάξης. Την εκτίμηση αυτή υπογράφουν ο περιφερειάρχης του Νορ, Μπερτράν Γκομ, και ο περιφερειάρχης του Πα-ντε-Καλαί, Φρανσουά-Ξαβιέ Λοκ.

Με σκοπό την αποτροπή κάθε ενδεχόμενης σύγκρουσης ή απειλής κατά της ασφάλειας των πολιτών, αποφασίστηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε συγκέντρωσης μελών του κινήματος Raise the Colours σε περιοχές κοντά στη Δουνκέρκη, το Καλαί, τη Μπουλόνιε-σιρ-Μερ, το Μπντρεϊγ-σιρ-Μερ και τη Λιλ, από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Ιανουαρίου οι γαλλικές αρχές είχαν ήδη απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε δέκα Βρετανούς ακροδεξιούς, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πράξεις βίας κατά μεταναστών στη βόρεια Γαλλία.

Μετά την εφαρμογή των μέτρων από το Παρίσι, έγινε εμφανής μια εσωτερική διάσπαση στους κόλπους της οργάνωσης Raise the Colours. Ένα από τα παρακλάδια της, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως «ιδιαίτερα ριζοσπαστικό», φαίνεται πως ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της απαγορευμένης συγκέντρωσης.

Ο επικεφαλής του συγκεκριμένου παρακλαδιού, Ντάνιελ Τόμας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι από τις 24 Ιανουαρίου «οι αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται πλέον από πολιτικούς ή θεσμούς, αλλά από απλούς Άγγλους και Βρετανούς πολίτες που αρνούνται να παραμείνουν αδρανείς», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.