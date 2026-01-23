ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Απαγόρευση συγκέντρωσης Βρετανών ακροδεξιών
Ειδήσεις
21:31 - 23 Ιαν 2026

Γαλλία: Απαγόρευση συγκέντρωσης Βρετανών ακροδεξιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα (23/1) την απαγόρευση μιας προγραμματισμένης συγκέντρωσης Βρετανών ακροδεξιών ακτιβιστών, που αντιτίθενται στη μετανάστευση, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, στη βόρεια Γαλλία.

Η κινητοποίηση, με την ονομασία Overlord –αναφορά στην κωδική ονομασία της Απόβασης της Νορμανδίας το 1944, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη για να αντιμετωπίσουν τον ναζιστικό στρατό– φέρεται να είχε στόχο, σύμφωνα με την απόφαση απαγόρευσης, «να υποκαταστήσει τις γαλλικές αστυνομικές αρχές», επιχειρώντας να εμποδίσει την αναχώρηση μεταναστών προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι περιφερειάρχες δύο διοικητικών περιοχών της βόρειας Γαλλίας τόνισαν ότι παρατηρείται συχνά παρουσία στα γαλλικά παράλια ακτιβιστών που προέρχονται από το βρετανικό ακροδεξιό κίνημα, και ειδικότερα από την οργάνωση Raise the Colours. Σύμφωνα με τους ίδιους, τα άτομα αυτά εμπλέκονται σε πρακτικές εκφοβισμού εις βάρος μεταναστών αλλά και ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Οι δράσεις τους, τις οποίες προβάλλουν μέσω κοινωνικών δικτύων, εντάσσονται, όπως επισημαίνεται, σε μια ξενοφοβική και αντιμεταναστευτική ιδεολογική κατεύθυνση και εγκυμονούν σαφείς κινδύνους για πρόκληση επεισοδίων και διατάραξη της δημόσιας τάξης. Την εκτίμηση αυτή υπογράφουν ο περιφερειάρχης του Νορ, Μπερτράν Γκομ, και ο περιφερειάρχης του Πα-ντε-Καλαί, Φρανσουά-Ξαβιέ Λοκ.

Με σκοπό την αποτροπή κάθε ενδεχόμενης σύγκρουσης ή απειλής κατά της ασφάλειας των πολιτών, αποφασίστηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε συγκέντρωσης μελών του κινήματος Raise the Colours σε περιοχές κοντά στη Δουνκέρκη, το Καλαί, τη Μπουλόνιε-σιρ-Μερ, το Μπντρεϊγ-σιρ-Μερ και τη Λιλ, από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Ιανουαρίου οι γαλλικές αρχές είχαν ήδη απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε δέκα Βρετανούς ακροδεξιούς, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πράξεις βίας κατά μεταναστών στη βόρεια Γαλλία.

Μετά την εφαρμογή των μέτρων από το Παρίσι, έγινε εμφανής μια εσωτερική διάσπαση στους κόλπους της οργάνωσης Raise the Colours. Ένα από τα παρακλάδια της, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως «ιδιαίτερα ριζοσπαστικό», φαίνεται πως ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της απαγορευμένης συγκέντρωσης.

Ο επικεφαλής του συγκεκριμένου παρακλαδιού, Ντάνιελ Τόμας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι από τις 24 Ιανουαρίου «οι αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται πλέον από πολιτικούς ή θεσμούς, αλλά από απλούς Άγγλους και Βρετανούς πολίτες που αρνούνται να παραμείνουν αδρανείς», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 26 μέχρι 30 Ιανουαρίου - Οι δικαιούχοι
Εργασιακά

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 26 μέχρι 30 Ιανουαρίου - Οι δικαιούχοι

Γαλλική επιχείρηση στη Μεσόγειο: Κατασχέθηκε δεξαμενόπλοιο για πιθανή συμμετοχή του στο σκιώδη ρωσικό στόλο
Ειδήσεις

Γαλλική επιχείρηση στη Μεσόγειο: Κατασχέθηκε δεξαμενόπλοιο για πιθανή συμμετοχή του στο σκιώδη ρωσικό στόλο

Μινεσότα: Γενική απεργία ενάντια στην αυξημένη παρουσία του ICE στην πόλη
Ειδήσεις

Μινεσότα: Γενική απεργία ενάντια στην αυξημένη παρουσία του ICE στην πόλη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η παράμετρος «Κασιδιάρης» προστίθεται στις εκκρεμότητες του φθινοπώρου
Ανεμοδείκτης

Η παράμετρος «Κασιδιάρης» προστίθεται στις εκκρεμότητες του φθινοπώρου

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις
Ειδήσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού
Ειδήσεις

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή
Ειδήσεις

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 23:00

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:28

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν δύο τάνκερ στον Κόλπο του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:14

Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο

Magazino
05/08/2026 - 21:53

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με διεθνείς συνεργασίες και πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 21:49

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΜΕΤΑΛΛΑ
05/08/2026 - 21:44

Viohalco: «Άλμα» κερδοφορίας στο εξάμηνο – Τζίρος €4,3 δισ., ισχυρές επιδόσεις σε καλώδια και μέταλλα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:18

UKMTO: Αναφορά για έκρηξη κοντά σε πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:59

Γουατεμάλα: Υποχωρεί η δραστηριότητα του ηφαιστείου, αλλά όχι και ο κίνδυνος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:45

Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:28

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 20:15

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Πολιτική
05/08/2026 - 19:04

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:57

Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:46

HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:44

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:31

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ