ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Fed: Στον «πάγο» τα επιτόκια μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις – Πάουελ: Βελτιωμένο το οικονομικό outlook
Ειδήσεις
21:29 - 28 Ιαν 2026

Fed: Στον «πάγο» τα επιτόκια μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις – Πάουελ: Βελτιωμένο το οικονομικό outlook

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αμετάβλητα στο εύρος 3,50%-3,75% διατήρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τα επιτόκια, βάζοντας τέλος στον κύκλο των τριών διαδοχικών μειώσεων που είχε ανοίξει στα τέλη του προηγούμενου έτους.  

Η απόφαση έρχεται εν μέσω της έντονης αντιπαράθεσης του Λευκού Οίκου με τη Fed, με επιθέσεις κατά του επικεφαλής της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί η μείωση των επιτοκίων να συνεχιστεί.

Ωστόσο, ορισμένοι πολιτικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει δημόσια ότι θέλουν να δουν πρώτα τα αποτελέσματα αυτών των μειώσεων πριν εξετάσουν περαιτέρω μειώσεις, υποδηλώνοντας ότι η παύση στα επιτόκια θα μπορούσε να διαρκέσει μερικούς μήνες.

Πάντως, η επιτροπή της Fed δεν έδωσε πολλές ενδείξεις για τα επόμενα βήματα. Οι αγορές, από τη μεριά τους, αναμένουν επί του παρόντος ότι η Τράπεζα θα προχωρήσει σε μία ή δύο μειώσεις των επιτοκίων φέτος – πιθανότατα τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

Το ρήγμα εντός της FOMC

Δέκα μέλη της επιτροπής ψήφισαν υπέρ της απόφασης ενώ δύο διαφώνησαν.

Σύμφωνα με το CNN, στη σημερινή συνεδρίαση, οι διοικητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Στίβεν Μίραν και Κρίστοφερ Γουόλερ τάχθηκαν υπέρ μιας μείωσης επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, διαφωνώντας με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων, τα οποία επέλεξαν να κρατήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Σημειώνεται ότι ο Γουόλερ βρίσκεται στη λίστα του Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιος να διαδεχθεί τον υφιστάμενο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.

Ακόμη, ο Μίραν, κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, ο οποίος είχε διοριστεί από τον πρόεδρο πέρσι για να καλύψει προσωρινά μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, έχει πλέον ψηφίσει κατά της απόφασης της επιτροπής για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση.

Αναθεώρηση επί τα βελτίω της εκτίμησης για ανάπτυξη

H FOMC αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ φαίνεται να αμβλύνονται οι ανησυχίες της για την αγορά εργασίας σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ο οποίος – όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση – παραμένει «σχετικά υψηλός».

«Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό. Η αύξηση της απασχόλησης παραμένει χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας δείχνει κάποια σημάδια σταθεροποίησης», αναφέρεται ακόμη στην ίδια ανακοίνωση.

Πάουελ: Βελτιωμένες οι οικονομικές προοπτικές - Ο πληθωρισμός επιμένει

Στην καθιερωμένη ομιλία του μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της Fed, ο επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, υποστήριξε ότι οι οικονομικές προοπτικές έχουν ξεκάθαρα βελτιωθεί σε σχέση με τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ανέφερε, ακόμη, ότι η αγορά εργασίας μπορεί εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης και πως κατά το 2025 η οικονομία αναπτύχθηκε με εύρωστο ρυθμό.

Σημείωσε ότι η επιβράδυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας αντανακλά κυρίως τη μείωση του εργατικού δυναμικού, μολονότι έχει αποδυναμωθεί εμφανώς και η ζήτηση για εργασία.

Όσο για τον πληθωρισμό, είπε ότι παραμένει αυξημένος σε σχέση με τον στόχο, αλλά σημείωσε ότι συνεχίζει να μειώνεται στον τομέα των υπηρεσιών.

Τόνισε, ακόμη, ότι η τρέχουσα νομισματική πολιτική είναι η κατάλληλη και επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική της Fed δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία, σημειώνοντας πως οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα σε κάθε συνεδρίαση.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 21:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις
Υγεία

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996
Magazino

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις
Ειδήσεις

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα
Νομίσματα

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:38

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:12

Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:00

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
10/08/2026 - 16:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ